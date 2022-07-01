"Тобол" понес серьезные потери перед матчем за лидерство в КПЛ

"Тобол" перед матчем 16-го тура КПЛ против "Турана" потерял основных защитников, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Действующий чемпион Казахстана не сможет рассчитывать в Туркестане на Алексу Амановича и Жарко Томашевича. Оба игрока пропустят матч из-за дисквалификации.
В прошедшем туре они заработали по желтой карточке. Для Томашевича это четвертое предупреждение в КПЛ-2022. У Амановича также перебор "горчичников".
В текущем сезоне Томашевич сыграл 12 матчей, в которых забил гол и оформил ассист. На счету Амановича 11 матчей и один мяч.
Отметим, что встреча пройдет сегодня, 1 июля. Начало в 21:00. В случае победы "Тобол" возглавит турнирную таблицу.
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