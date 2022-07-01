"Тобол" понес серьезные потери перед матчем за лидерство в КПЛ

"Тобол" перед матчем 16-го тура КПЛ против "Турана" потерял основных защитников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Действующий чемпион Казахстана не сможет рассчитывать в Туркестане на Алексу Амановича и Жарко Томашевича. Оба игрока пропустят матч из-за дисквалификации.

В прошедшем туре они заработали по желтой карточке. Для Томашевича это четвертое предупреждение в КПЛ-2022. У Амановича также перебор "горчичников".

В текущем сезоне Томашевич сыграл 12 матчей, в которых забил гол и оформил ассист. На счету Амановича 11 матчей и один мяч.

Отметим, что встреча пройдет сегодня, 1 июля. Начало в 21:00. В случае победы "Тобол" возглавит турнирную таблицу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →