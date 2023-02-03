"Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей

Сербский футболист Боян Младович официально перешел в "Тобол". Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Контракт рассчитан на один год.

Всю свою игровую карьеру Младович провел в Сербии. Выступал за такие клубы, как "Трепка", "Мокра Гора", "Телеоптик", "Бачка", "Индия", "Металац" и "Раднички". Последним клубом Бояна был "Младост Лучани".

Младович - центральный защитник, также может сыграть на левом фланге.

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