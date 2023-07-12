© "Тобол" подписал действующего чемпиона из Европы

Белорусский полузащитник Павел Забелин перешел в "Тобол". Соглашение 28-летнего игрока с костанайским клубом рассчитано до конца 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Последним клубом Забелина был солигорский "Шахтер", в составе которого он дважды становился чемпионом Беларуси в сезонах 2021 и 2022.
Также Забелин известен по выступлениям за "Неман", "Барановичи", "Гранит" и узбекистанский "Андижан".
Отметим, что "Тобол" 13 июля стартует в Лиге конференций домашним матчем с финским клубом "Хонка".
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