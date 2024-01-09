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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Тобол" остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы

"Тобол" остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы
©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" остался без основного голкипера: контракт с Иваном Коноваловым был расторгнут, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, стороны расторгли соглашение по обоюдному соглашению. Агент 29-летнего российского футболиста Станислав Станиславский объяснил ситуацию.

"Проблема заключалась в том, что российские футболисты испытывают трудности с получением визы для участия в еврокубках из-за санкций. "Тобол" будет участвовать в квалификации Лиги Европы, руководство и игрок решили не рисковать и по взаимному согласию расторгли договор. Сейчас рассматриваем варианты, но пока не будем называть клубы", - заявил Станиславский.

При этом еще в начала декабря сообщалось, что "Тобол" продлил контракт с Коноваловым.

Российский голкипер выступал за "Тобол" с февраля 2023 года после перехода из шотландского "Ливингстона". На счету вратаря 31 пропущенный мяч в 28 матчах за костанайцев, а также десять "сухих" матчей.

4 ноября "Тобол" обыграл "Ордабасы" со счетом 1:0 в финале Кубка Казахстана по футболу и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы

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