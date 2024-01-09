"Тобол" остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы

Костанайский "Тобол" остался без основного голкипера: контракт с Иваном Коноваловым был расторгнут, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, стороны расторгли соглашение по обоюдному соглашению. Агент 29-летнего российского футболиста Станислав Станиславский объяснил ситуацию.

"Проблема заключалась в том, что российские футболисты испытывают трудности с получением визы для участия в еврокубках из-за санкций. "Тобол" будет участвовать в квалификации Лиги Европы, руководство и игрок решили не рисковать и по взаимному согласию расторгли договор. Сейчас рассматриваем варианты, но пока не будем называть клубы", - заявил Станиславский.

При этом еще в начала декабря сообщалось, что "Тобол" продлил контракт с Коноваловым.

Российский голкипер выступал за "Тобол" с февраля 2023 года после перехода из шотландского "Ливингстона". На счету вратаря 31 пропущенный мяч в 28 матчах за костанайцев, а также десять "сухих" матчей.

4 ноября "Тобол" обыграл "Ордабасы" со счетом 1:0 в финале Кубка Казахстана по футболу и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы.