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КПЛ
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"Тобол" официально объявил решение по главному тренеру

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"Тобол" официально объявил решение по главному тренеру Фото: ФК "Тобол"©

Футбольный клуб "Тобол" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Мирославом Ромащенко, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Тобол" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Мирославом Ромащенко, передают Vesti.kz.

Российский специалист возглавил костанайский клуб в апреле 2026 года. По итогам сезона руководство "Тобола" приняло решение продолжить сотрудничество с Ромащенко.

Клуб выражает доверие главному тренеру и его штабу, рассчитывая на дальнейшее развитие команды и достижение поставленных спортивных целей.

В новом сезоне перед тренерским штабом будут стоять задачи по формированию конкурентоспособного состава, повышению качества игры и борьбе за высокие места в чемпионате Казахстана.

"Тобол" на данный момент занимает седьмое место в таблице КПЛ-2026, набрав 41 балл в 29 матчах. Следующую игру в чемпионате костанайцы проведут на своём поле с "Актобе" 31 октября.

Отметим, что в тренерской карьере Ромащенко также были "Урал", "Ахмат", "Салют" и "Томь". При этом он работал ассистентом главного тренера в других клубах.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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