"Тобол" официально объявил о решении по своему капитану

Казахстанский футболист Азат Нургалиев покидает "Тобол", сообщает пресс-служба костанайского клуба.

"Руководство клуба и тренерский штаб благодарят капитана Азата за его профессионализм и вклад в успехи команды.

В составе "желто-зеленых" Нургалиев дебютировал 8 апреля 2006 года в Павлодаре, в матче против "Энергетика". Он сыграл за "Тобол" 226 матчей, забил 47 мячей", - говорится в сообщении клуба.

В его карьере также были "Астана", "Ордабасы", "Сункар", "Жетысу".

Напомним, что костанайский клуб стал победителем минувшего чемпионата Казахстана, что дает ему право в сезоне-2022 выступить в квалификации Лиги чемпионов.