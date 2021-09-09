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"Тобол" обратился к футболисту сборной Казахстана после провала допинг-теста

"Тобол" обратился к футболисту сборной Казахстана после провала допинг-теста
©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Костанайский "Тобол" обратился к футболисту своей основной команды и сборной Казахстана Руслану Валиуллину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"С днем рождения, Рус! Сегодня свой 27-й день рождения отмечает защитник "желто-зеленых" Руслан Валиуллин. Футбольный клуб "Тобол" поздравляет Руслана с днем рождения! Желаем спортивного долголетия, крепкого здоровья и побед вместе с командой!" - говорится в сообщении клуба.

Накануне стало известно, что Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Какое именно вещество было обнаружено у футболиста и после какого матча был взят тест - пока неизвестно. Однако именно по этой причине игрок пропустил игру против Боснии и Герцеговины.

Валиуллин стал героем матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Украины. В той встрече футболист "Тобола" оформил дубль и принес Казахстану ничью (2:2).

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Метки:
Тобол ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Допинг Валиуллин Руслан

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