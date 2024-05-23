Титул с "Актобе" или реализация мечты? Стоит ли Оразову снова уезжать в Европу

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов вновь имеет шансы попробовать себя в зарубежном чемпионате, на данный момент им интересуется клуб из Дании. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о предыдущем опыте выступлений хавбека в Европе и целесообразности его трансфера ближайшим летом.

Оразов со старта карьеры не раз говорил о том, что нацелен попробовать себя в Европе и в целом уже подтверждал свои намерения действиями.

Рамазан скандально уходил из "Кайрата" и на тот момент видел себя в чемпионате Греции, ведь именно такой вариант ему подыскал агент. Однако в реальности игроку пришлось испытать большой стресс и сначала уехать в Латвию (к слову, отголосок той истории нашел продолжение совсем недавно, когда Рамазана едва не дисквалифицировали на долгий срок).

За "Даугавпилс" Оразов в итоге сыграл всего три матча, а уже осенью 2020 года перешел в российскую "Чайку". Там казахстанец тоже играл мало - всего 12 матчей за сезон и две голевые передачи, к слову, тогда он работал под руководством Магомеда Адиева. При Магомеде Мусаевиче Рамазан хотя бы периодически выходил на поле, а вот после назначения Сергея Ташуева угодил в глубокий запас. Позже Оразов вспоминал, что у Ташуева было предвзятое отношение к игроку и он не котировал его даже, когда хавбек играл за сборную Казахстана против такого соперника, как Украина.

Относительно свежая и пока последняя попытка Оразова заявить о себе в Европе - отъезд в словенский "Копер". Там все начиналось достаточно позитивно. У Рамазана была регулярная практика, но многое изменилось после смены тренера. С новым наставником у игрока не сложились отношения. В итоге, у Оразова в Словении - 12 матчей и один гол. Однако его возвращение в Казахстан минувшей зимой все равно удивило.

В итоге, общее впечатление от отрезков карьеры Оразова в Европе - противоречивое. Чувство недосказанности точно есть. И назвать этот опыт реализацией мечты едва ли возможно. Именно поэтому в трансфер Оразова в неназванный клуб из Дании можно верить. Рамазан уже не раз показал, что он легко готов менять обстановку.

В "Актобе" есть кадровые ресурсы для его замены, что тоже один из факторов для потенциального трансфера. Посмотрим, рискнет ли Оразов уехать, и готов ли он будет снова сорваться в неизведанную лигу, будучи игроком команды, которая является едва ли не главным претендентом на титул чемпиона Казахстана.

Фото: ФК "Копер"©