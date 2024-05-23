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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Титул с "Актобе" или реализация мечты? Стоит ли Оразову снова уезжать в Европу

Титул с "Актобе" или реализация мечты? Стоит ли Оразову снова уезжать в Европу
©ФК "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов вновь имеет шансы попробовать себя в зарубежном чемпионате, на данный момент им интересуется клуб из Дании. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о предыдущем опыте выступлений хавбека в Европе и целесообразности его трансфера ближайшим летом. 

Оразов со старта карьеры не раз говорил о том, что нацелен попробовать себя в Европе и в целом уже подтверждал свои намерения действиями.

Рамазан скандально уходил из "Кайрата" и на тот момент видел себя в чемпионате Греции, ведь именно такой вариант ему подыскал агент. Однако в реальности игроку пришлось испытать большой стресс и сначала уехать в Латвию (к слову, отголосок той истории нашел продолжение совсем недавно, когда Рамазана едва не дисквалифицировали на долгий срок). 

За "Даугавпилс" Оразов в итоге сыграл всего три матча, а уже осенью 2020 года перешел в российскую "Чайку". Там казахстанец тоже играл мало - всего 12 матчей за сезон и две голевые передачи, к слову, тогда он работал под руководством Магомеда Адиева. При Магомеде Мусаевиче Рамазан хотя бы периодически выходил на поле, а вот после назначения Сергея Ташуева угодил в глубокий запас. Позже Оразов вспоминал, что у Ташуева было предвзятое отношение к игроку и он не котировал его даже, когда хавбек играл за сборную Казахстана против такого соперника, как Украина. 

Относительно свежая и пока последняя попытка Оразова заявить о себе в Европе - отъезд в словенский "Копер". Там все начиналось достаточно позитивно. У Рамазана была регулярная практика, но многое изменилось после смены тренера. С новым наставником у игрока не сложились отношения. В итоге, у Оразова в Словении - 12 матчей и один гол. Однако его возвращение в Казахстан минувшей зимой все равно удивило. 

В итоге, общее впечатление от отрезков карьеры Оразова в Европе - противоречивое. Чувство недосказанности точно есть. И назвать этот опыт реализацией мечты едва ли возможно. Именно поэтому в трансфер Оразова в неназванный клуб из Дании можно верить. Рамазан уже не раз показал, что он легко готов менять обстановку. 

В "Актобе" есть кадровые ресурсы для его замены, что тоже один из факторов для потенциального трансфера. Посмотрим, рискнет ли Оразов уехать, и готов ли он будет снова сорваться в неизведанную лигу, будучи игроком команды, которая является едва ли не главным претендентом на титул чемпиона Казахстана. 

Фото: ФК "Копер"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Оразов Рамазан Актобе ФК КПЛ Казахстанцы за границей Дания

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