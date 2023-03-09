"Теперь нас ждет чемпион". Карпович - о второй подряд победе "Актобе" в КПЛ-2023 и предстоящей битве с "Астаной"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович на пресс-конференции разобрал разгромную победу своей команды над "Окжетпесом" в матче второго тура КПЛ-2023, которая стала второй подряд, сообщают Vesti.kz. Он также высказался о следующей игре, в которой предстоит битва с "Астаной".
"Хотел бы поздравить болельщиков, сказать спасибо за отношение ребятам. Пропустили быстрый мяч, соперник первый раз дошел до ворот и забил. Стандартные положения - это всегда опасность определенная. Здесь недоработали, где-то концентрации не хватило, внимания и пропустили. Понравилась реакция, наверное, этот гол нас немножко разозлил. Мы создали в первом тайме много подходов, голевых моментов, немножко не реализовали, но, тем не менее забили, очень агрессивно действовали впереди в атаке. За что я бы хотел сказать тоже спасибо ребятам. Хотели порадовать болельщиков и, я надеюсь, получилось это сделать.
Во втором тайме понимали, что соперник будет раскрываться, что соперник будет хотеть отыграться и, естественно, наша задача была - использовать свободные зоны, что мы и сделали, два раза хорошие мячи забили.
Но это уже в истории, уже двигаемся дальше. Нас теперь ждет чемпион в следующем туре и теперь все мысли уже о том матче", - сказал Карпович.
"Актобе" сыграет с "Астаной" на выезде в третьем туре КПЛ-2023 14 марта. В прошлом сезоне команды вели чемпионскую гонку, которую выиграл столичный клуб.
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