"Теперь нас ждет чемпион". Карпович - о второй подряд победе "Актобе" в КПЛ-2023 и предстоящей битве с "Астаной"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович на пресс-конференции разобрал разгромную победу своей команды над "Окжетпесом" в матче второго тура КПЛ-2023, которая стала второй подряд, сообщают Vesti.kz. Он также высказался о следующей игре, в которой предстоит битва с "Астаной".

"Хотел бы поздравить болельщиков, сказать спасибо за отношение ребятам. Пропустили быстрый мяч, соперник первый раз дошел до ворот и забил. Стандартные положения - это всегда опасность определенная. Здесь недоработали, где-то концентрации не хватило, внимания и пропустили. Понравилась реакция, наверное, этот гол нас немножко разозлил. Мы создали в первом тайме много подходов, голевых моментов, немножко не реализовали, но, тем не менее забили, очень агрессивно действовали впереди в атаке. За что я бы хотел сказать тоже спасибо ребятам. Хотели порадовать болельщиков и, я надеюсь, получилось это сделать.

Во втором тайме понимали, что соперник будет раскрываться, что соперник будет хотеть отыграться и, естественно, наша задача была - использовать свободные зоны, что мы и сделали, два раза хорошие мячи забили.

Но это уже в истории, уже двигаемся дальше. Нас теперь ждет чемпион в следующем туре и теперь все мысли уже о том матче", - сказал Карпович.

"Актобе" сыграет с "Астаной" на выезде в третьем туре КПЛ-2023 14 марта. В прошлом сезоне команды вели чемпионскую гонку, которую выиграл столичный клуб.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4 5 Тобол 1 1 0 0 3-1 3 6 Кызылжар 1 1 0 0 1-0 3 7 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 8 Атырау 1 0 1 0 2-2 1 9 Мактаарал 1 0 0 1 0-1 0 10 Кайсар 1 0 0 1 0-1 0 11 Каспий 1 0 0 1 1-3 0 12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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