"Таразский Баджо" феерит в КПЛ: уничтожил "Шахтер" и должен играть в сборной

Одним из главных героев шестого тура чемпионата Казахстана по футболу стал полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лучшем ассистенте лиги, который устроил грандиозный индивидуальный перформанс в матче с "Шахтером".

"Я считаю, что Байтана в свое время был ничем не хуже Исламхана, а в какой-то период даже превосходил его, поскольку у Баторика были проблемы в оборонительных действиях и в организации атакующих действий в завершающей стадии", - так о десятом номере "Тараза" в прошлом году говорил Талгат Байсуфинов.

После того как мы лишились из-за дисквалификации Исламхана, в стране остался ровно один игрок, схожий с ним по функциям и манере игры, - это именно Байтана.

Второй сезон кряду полузащитник "Тараза" начинает вдохновенно. Таких стабильных и продуктивных отрезков в его карьере фактически не было. Оформив 5+2 по системе "гол+пас" в прошлом сезоне, Бауыржан начал нынешний чемпионат с пяти голевых передач. К слову, по количеству ассистов за сезон - это уже личный рекорд игрока в карьере.

В четырех из шести матчей КПЛ-2022 Байтана отмечался результативными действиями. В двух случаях, когда плеймейкер "молчал", его команда не могла забить.

Голевые передачи Бауыржана, как правило, идут за спину защитникам и там его парнерам остается лишь проявить себя в скорости и завершении. Именно так забивали Абылайхан Жумабек и Адилет Кенесбек.

Еще дважды с ассистов Байтаны забивали головой. Радиоуправляемые передачи "таразского Баджо" помогли поразить ворота "Астаны" и "Кайрата".

Ну и, пожалуй, пока самый роскошный пас этого сезона Бауыржан оформил в игре с "Шахтером". Передача пяткой в сложной ситуации обескуражила оборону карагандинского клуба и вновь позволила забить Жумабеку.

По количеству креативных и острых действий в атаке среди полузащитников с Байтаной могут сравняться лишь легионеры "Астаны" и "Кайрата", а именно Жереми Манзорро и Рикарду Алвеш. Но если у француза и португальца весьма сильные партнеры рядом, то вот Байтана играет с перспективными, но все же молодыми казахстанцами, и тут качество все же другое.

Удивительно, что Байтаны не было в списке сборной на матчи против Молдовы. Ведь именно такого тонкого, техничного и перманентно настроенного на обострение игрока нам не хватало. Да, Бауыржан не игрок объема и силовой футбол тоже не совсем его стихия. Но, как показывает практика, один пас, одно решение в атаке с его стороны может решать исходы матчей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8 8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4 13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4 14 Туран 5 0 3 2 0-4 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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