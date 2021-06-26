"Тараз" подписал второго новичка за день

Сербский футболист Урош Ненадович перешел в "Тараз". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ненадович родился 28 января 1994 года в Белграде.
Выступал в таких клубах, как ОФК, "Нови Сад", "Нови Пазар", "Войводина" и "Рад". Также Ненадович играл за армянские команды "Алашкерт", "Ширак" и "Арарат-Ереван".
В последнем сезоне на счету нападающего 18 матчей, в которых забил семь мячей за "Арарат-Ереван" и сделал одну голевую передачу.
Ранее "Тараз" объявил о трансфере экс-футболиста сборной Казахстана Улана Конысбаева.
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