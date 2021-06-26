"Тараз" объявил о трансфере Улана Конысбаева

Бывший футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев перешел в "Тараз". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Конысбаев является воспитанником жамбылской школы футбола. Дебютировал за родной клуб в 19-летнем возрасте. Также выступал за такие команды, как "Астана", "Шахтер", "Кайрат", "Атырау", "Актобе", "Окжетпес".

Напомним, что в июне 2016 года Конысбаев получил тяжелую травму в товарищеском матче с Китаем, после которой смог вернуться на поле лишь через два года. Всего за сборную он провел 32 игры и забил три гола.

После 17 туров "Тараз" идет на девятом месте в таблице, набрав 20 очков. Ближайшую игру в чемпионате южане проведут на выезде с "Акжайыком" 28 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!