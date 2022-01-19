"Тараз" нашел замену Елдосу Ахметову

Центральный защитник Бекзат Шадманов вернулся в "Тараз" из "Кайсара", сообщает Meta-ratings.kz.

24-летний центральный защитник выступал в "Кайсаре" на правах аренды. Год назад Шадманов покинул "Тараз", желая получать больше игрового времени. Но в кызылординском клубе ему не удалось стать основным футболистом стартового состава. В КПЛ-2021 Шадманов провел всего 15 матчей.

По завершении сезона "Тараз" покинули оба основных центральных защитника: Елдос Ахметов перебрался в "Астану", а нигериец Фейт Обилор подписал контракт с "Аксу". Новый тренерский штаб во главе с Нуркеном Мазбаевым решил дать Шадманову еще один шанс и пригласил на УТС в Турцию. Скорее всего, там игрок и подпишет новый контракт со своим родным клубом.