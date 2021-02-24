"Там бардак". Этнический казах клуба российской премьер-лиги сбежал из состава новичка КПЛ

Футболист екатеринбургского "Урала" Исламжан Насыров сбежал из "Турана" (прежнее название "Арыс"). Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Этнический казах из клуба РПЛ продолжит карьеру в КПЛ

Отмечается, что вроде бы все было хорошо, Насыров играл и даже забил в одном из матчей. А потом собрал вещи и покинул команду из Туркестанской области. Причину объяснил кратко: "Там бардак".

22-летний Насыров является этническим казахом из Оренбургской области, карьера его начиналась в новотроицкой "Носте". В прошлом сезоне он был основным защитником "Оренбурга", но права на Насырова принадлежат "Уралу" до 30 июня 2021 года (данные Transfermarkt).

Напомним, что "Туран" считается одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021.

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