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Талантливый нападающий "Кайрата" задумался об уходе из клуба

Его хотят несколько команд КПЛ.

Талантливый нападающий "Кайрата" задумался об уходе из клуба
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Форвард "Кайрата" Артур Шушеначев подумывает об уходе из алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний футболист нечасто выходил в составе команды в минувшем сезоне. В КПЛ-2020 на его счету 14 матчей, в которых Шушеначев забил три гола.

Интерес к Шушеначеву проявляют сразу несколько команд КПЛ, включая его родной "Тараз". В 2015-2016 годах нападающий играл за молодежный состав таразского клуба и забил десять мячей.

Сам "Кайрат" не планирует расставаться с одним из самых перспективных своих воспитанников.

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Шушеначев регулярно привлекался в молодежную сборную Казахстана и сыграл в отборочном цикле чемпионата Европы-2021 пять матчей. Кроме того, уверенная игра Шушеначева привлекла внимание тренерского штаба национальной сборной.

Ранее стало известно о возможном уходе из "Кайрата" лучшего бомбардира КПЛ-2019 Адеринсолы Эсеолы. Форвард уже получил предложение.

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

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