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Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ

Они могут усилить участников еврокубков.

Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Уже в июле откроется трансферное окно в Казахстане и четыре наших клуба стартуют в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из свободных игроков близкого нам по рынку чемпионата России мог бы перебраться в КПЛ. 

Роберт Бауэр

Защитник, уже не раз выражавший желание выступать за сборную Казахстана, возможно, покинет тульский "Арсенал". По данным Transfermarkt, его контракт заканчивается в июне. Бауэру всего 26 лет, у него богатый опыт игр в Бундеслиге и РПЛ, кроме того, он универсал - способен сыграть как на флангах обороны, так и в центре в системе с тремя центральными защитниками. Безусловно, Роберт котируется в России и скорее останется там, но в случае предложения от амбициозного клуба КПЛ, он вполне может рассмотреть и такое развитие событий.   

Роман Еременко 

Загадочный уход из "Ростова" посреди сезона связывали с тем, что игрок хотел вернуться на родину - в Финляндию. Но, позже Еременко стали связывать с другими клубами РПЛ, при этом, он по-прежнему является свободным агентом. 

Игрок такого класса придал бы шарма и креативности абсолютно любому клубу КПЛ, но с финансовой точки зрения его контракт наверняка могут потянуть далеко не все. Пожалуй, самым оптимальным в перспективе вариантом является "Кайрат", тем более в Алматы уже играл старший брат Романа - Алексей. 

Шарль Каборе

Один из самых статусных игроков агента Дмитрия Селюка, видимо, завершает свою карьеру в московском "Динамо". В прошедшем сезоне 33-летний центральный полузащитник провел чуть больше половины матчей в РПЛ. 

Тем не менее, это по-прежнему качественный игрок, который мог бы помочь казахстанским клубам в еврокубках. Например, "Кайрату", которому предстоит старт в Лиге чемпионов, но их основной опорник Яцек Гуральски по-прежнему восстанавливается после травмы.  

Роман Нойштедтер 

Сын экс-игрока сборной Казахстана Петра Нойштедтера (несколько лет назад он также был спортивным директором "Кайрата") провел сезон в "Динамо", но не играл регулярно и его контракт с московским клубом подходит к концу. Опытный футболист, способный сыграть на двух позициях - центральный защитник и опорник, возможно, был бы полезен даже лидерам КПЛ. 

Руслан Камболов 

СМИ уже связывают российского футболиста с вероятным переходом в карагандинский "Шахтер", но пока эта сделка не подтверждена. Камболов спорная фигура, он безусловно игрок с неплохим набором качеств, опять же опытный, универсал, выступал за сборную России. Но последние два сезона в "Краснодаре" были скомканными, проводил либо половину игр в сезоне, либо еще меньше, в том числе это было связано с травмами. 

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Метки:
Премьер-лига России КПЛ-2021 Кайрат ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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