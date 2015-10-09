Сядет в запас? Почему игроку сборной Казахстана опасно переходить в "Астану"

Полузащитник сборной Казахстана Динмухамед Караман попал в сферу интересов "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассуждает о потенциальном трансфере и видит в нём возможные проблемы для игрока.

Караман определённо в числе тех местных футболистов, который наконец начинает реализовывать свой потенциал и показывать все грани своих возможностей. Динмухамед провел продуктивный сезон в "Женисе", где стремительно прогрессировал и закрепился в обойме сборной Казахстана.

В казахстанской премьер-лиге сезона-2025 у хавбека отличные показатели - 25 матчей (большее 2000 минут), 4 гола и 4 голевые передачи. При Андрее Демченко он раскрылся в качестве созидательного полузащитника. Вместе с Исламбеком Куатом они создали сбалансированный дуэт, который по совокупности качеств выглядел одним из лучших в лиге.

Было очевидно, что интерес к Караману после такого сезона возникнет и, в том числе, от топ-команд. "Астана" понимает, что им необходимо обновлять казахстанскую часть состава и повышать конкуренцию, особенно в контексте ужесточения лимита.

Но есть ли смысл для самого игрока перебираться в другой столичный клуб? Как показывает практика, игровое время казахстанцев в "Астане" в последние годы достаточно ограничено. Среди сборников стопроцентное место в основе там имеет лишь Ян Вороговский.

И это, определённо, должно настораживать того же Карамана. Увы, в "Астане" так и не сумели раскрыться и избежать роли запасных пребывающие в расцвете сил Рамазан Каримов, Эльхан Астанов и Арман Кенесов.

Тем более, если смотреть на позицию Карамана, то, вероятно, его прямым конкурентом в "Астане" может стать Назми Грипши - один из игровых лидеров команды, статусный легионер, которого высоко котирует тренерский штаб.

Быть бэкапом для Грипши? Не самая завидная роль именно на данном этапе для Карамана, ведь он напротив набирает обороты и важно продолжать в том же духе и быть на виду в той же сборной Казахстана.