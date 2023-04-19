Сверкнул в еврокубках и уничтожает КПЛ. "Кызыл-Жар" рискует потерять лидера

Бразильский полузащитник Витор Пернабуко быстро адаптировался к чемпионату Казахстана и помог "Кызыл-Жару" стать лидером сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о яркой игре вингера и его возможном уходе.

Изначально трансфер Пернабуко в "Кызыл-Жар" выглядел как минимум интересным и удивительным. У бразильца был крепкий бэкграунд в Европе. В 2021 году он выступал за сильнейший клуб Норвегии "Буде Глимт", а в прошлом сезоне засветился в молдавском "Шерифе". В Тирасполе Витор был игроком основной обоймы и в частности отыграл 12 матчей в еврокубках, включая групповой этап Лиги Европы.

Минувшей зимой Пернабуко ушел из "Шерифа", поскольку он играл в Молдове на правах аренды. "Кызыл-Жар" сумел уговорить игрока и украинский "Львов" (который владеет правами на футболиста) отдать его в очередную аренду.

В стартовых матчах за "Кызыл-Жар" бразилец выглядел растерянно, его аккуратно подводили к основе, поскольку Пернабуко не ожидал таких непростых погодных условий. Однако его игровой класс был подтвержден уже на первых тренировках, оставалось лишь перенести это в матчи и придать Витору уверенности.

Бразилец поймал волну с четвертого тура, поочередно он забил важнейшие голы в ворота "Актобе", "Атырау" и "Аксу". Правофланговый вингер с левой рабочей ногой начал исправно терзать оборону соперников и эффективно распоряжаться даже полумоментами.

Пернабуко и грузин Лука Имнадзе обеспечивают "Кызыл-Жару" основной креатив в атаке. Но есть вероятность, что команда Али Алиева потеряет бразильца уже летом. "Львов" рассматривает вариант с возвращением своего игрока в этот период, и у "Кызыл-Жара" пока нет значительных рычагов, чтобы решить этот вопрос.

Это может стать ударом по атакующему потенциалу "Кызыл-Жара", который невероятно успешно проводит нынешний сезон. Однако ресурсы петропавловского клуба ограничены, и преждевременно говорить о том, что команда пройдет всю дистанцию на таком же уровне, особенно если за ее игроками начнется охота. Увы, но первая кадровая цель уже обозначена, и это как раз Пернабуко.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"