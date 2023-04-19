Сверкнул в еврокубках и уничтожает КПЛ. "Кызыл-Жар" рискует потерять лидера

Бразильский полузащитник Витор Пернабуко быстро адаптировался к чемпионату Казахстана и помог "Кызыл-Жару" стать лидером сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о яркой игре вингера и его возможном уходе.
Изначально трансфер Пернабуко в "Кызыл-Жар" выглядел как минимум интересным и удивительным. У бразильца был крепкий бэкграунд в Европе. В 2021 году он выступал за сильнейший клуб Норвегии "Буде Глимт", а в прошлом сезоне засветился в молдавском "Шерифе". В Тирасполе Витор был игроком основной обоймы и в частности отыграл 12 матчей в еврокубках, включая групповой этап Лиги Европы.
Минувшей зимой Пернабуко ушел из "Шерифа", поскольку он играл в Молдове на правах аренды. "Кызыл-Жар" сумел уговорить игрока и украинский "Львов" (который владеет правами на футболиста) отдать его в очередную аренду.
В стартовых матчах за "Кызыл-Жар" бразилец выглядел растерянно, его аккуратно подводили к основе, поскольку Пернабуко не ожидал таких непростых погодных условий. Однако его игровой класс был подтвержден уже на первых тренировках, оставалось лишь перенести это в матчи и придать Витору уверенности.
Бразилец поймал волну с четвертого тура, поочередно он забил важнейшие голы в ворота "Актобе", "Атырау" и "Аксу". Правофланговый вингер с левой рабочей ногой начал исправно терзать оборону соперников и эффективно распоряжаться даже полумоментами.
Пернабуко и грузин Лука Имнадзе обеспечивают "Кызыл-Жару" основной креатив в атаке. Но есть вероятность, что команда Али Алиева потеряет бразильца уже летом. "Львов" рассматривает вариант с возвращением своего игрока в этот период, и у "Кызыл-Жара" пока нет значительных рычагов, чтобы решить этот вопрос.
Это может стать ударом по атакующему потенциалу "Кызыл-Жара", который невероятно успешно проводит нынешний сезон. Однако ресурсы петропавловского клуба ограничены, и преждевременно говорить о том, что команда пройдет всю дистанцию на таком же уровне, особенно если за ее игроками начнется охота. Увы, но первая кадровая цель уже обозначена, и это как раз Пернабуко.
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