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Супервратарь затащит "Астану", или что ждет команду в разборке с "Кайратом" в КПЛ

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Супервратарь затащит "Астану", или что ждет команду в разборке с "Кайратом" в КПЛ ©ФК "Астана"

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы "Астаны" в Лиге конференций и КПЛ.

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Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы "Астаны" в Лиге конференций и КПЛ.

Накануне "Астана" проиграла кипрскому "Пафосу" (0:1) в третьем матче Лиги конференций. До этого казахстанский клуб уступил валийскому "Нью-Сэйнтс" (0:2) и выиграл сербскую "Бачку-Тополу" (1:0).

"Честно говоря комментировать сложно. Если вы смотрели игру, то можете меня понять. Очень сложно найти слова. Можно говорить только про хорошую игру вратаря, которому можно давать больше шансов, как и в клубе, так и в сборной. Также стоит отметить то, что наши сборники получили игровой опыт. Он будет полезен перед матчами Лиги наций. Однако можно сказать, что еврокубковая компания "Астаны" закончится в основном раунде. Возможно, что победа в Алматы - окажется единственной на этой стадии. Я не представляю, за счет чего мы сможем соперничать с оставшимися соперниками.

Что сказать, "Астана" сделала акцент на чемпионате. Однако и здесь, я не вижу перспектив. Я думаю, что "Кайрат" обыграет "Атырау". Лишь чудо может помешать этому, - отметил Есмагамбетов.

Впереди у команды последний тур КПЛ, в котором "Астана" сыграет с "Жетысу". При этом, даже в случае победы астанчан, у которых 43 очка, им необходимо ждать осечки "Кайрат" (44) в матче с "Атырау".

Также в Лиге конференций "Астана" проведет два матча дома: против "Витория Гимарайнш" (Португалия) и "Челси" (Англия), а также один на выезде против кипрского АПОЭЛа. В данный момент в Лиге конференций "Астана" занимает 25-е место в общей таблице. При этом, борьбу продолжат 24-е лучшие команды стадии.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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