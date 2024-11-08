Супервратарь затащит "Астану", или что ждет команду в разборке с "Кайратом" в КПЛ

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы "Астаны" в Лиге конференций и КПЛ.

Накануне "Астана" проиграла кипрскому "Пафосу" (0:1) в третьем матче Лиги конференций. До этого казахстанский клуб уступил валийскому "Нью-Сэйнтс" (0:2) и выиграл сербскую "Бачку-Тополу" (1:0).

"Честно говоря комментировать сложно. Если вы смотрели игру, то можете меня понять. Очень сложно найти слова. Можно говорить только про хорошую игру вратаря, которому можно давать больше шансов, как и в клубе, так и в сборной. Также стоит отметить то, что наши сборники получили игровой опыт. Он будет полезен перед матчами Лиги наций. Однако можно сказать, что еврокубковая компания "Астаны" закончится в основном раунде. Возможно, что победа в Алматы - окажется единственной на этой стадии. Я не представляю, за счет чего мы сможем соперничать с оставшимися соперниками. Что сказать, "Астана" сделала акцент на чемпионате. Однако и здесь, я не вижу перспектив. Я думаю, что "Кайрат" обыграет "Атырау". Лишь чудо может помешать этому, - отметил Есмагамбетов.

Впереди у команды последний тур КПЛ, в котором "Астана" сыграет с "Жетысу". При этом, даже в случае победы астанчан, у которых 43 очка, им необходимо ждать осечки "Кайрат" (44) в матче с "Атырау".

Также в Лиге конференций "Астана" проведет два матча дома: против "Витория Гимарайнш" (Португалия) и "Челси" (Англия), а также один на выезде против кипрского АПОЭЛа. В данный момент в Лиге конференций "Астана" занимает 25-е место в общей таблице. При этом, борьбу продолжат 24-е лучшие команды стадии.