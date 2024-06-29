Супербитва "Астана" - "Кайрат" и прямая трансляция других матчей КПЛ

Сегодня, 29 июня, состоятся три матча 12-го тура Премьер-Лиги чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

В 18:00 по времени Астаны в Петропавле стартует поединок местного "Кызылжара" с карагандинским "Шахтером", в 20:00 соответственно "Ордабасы" - "Кайсар" и "Астана" - "Кайрат".

Прямую трансляцию игры из Шымкента покажет телеканал SPORT+, а прямой эфир из Петропавловска и Алматы можно будет посмотреть на официальном сайте QFL.

На данный момент в турнирной таблице лидируют "Ордабасы" и "Актобе". На их счету по 22 балла. Третье место занимает "Кайрат" с 18-ю очками.