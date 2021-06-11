"Стоимость рухнула больше чем в два раза". В КПЛ новый лидер в рейтинге самых дорогих футболистов

Вингер "Астаны" Тигран Барсегян сменил полузащитника "Кайрата" Яцека Гуральски в списке самых дорогих футболистов чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным портала Transfermarkt, у Барсегяна самый крупный прирост к рыночной стоимости в размере 500 тысяч евро, после чего его ценник составил 2,5 миллиона евро. Этим самым Тигран обогнал Гуральски, который в свое время немного упал в стоимости до 2,3 миллиона евро.
Теперь топ-10 самых дорогих игроков КПЛ выглядит так:
1. Тигран Барсегян ("Астана") - 2,5 миллиона евро.
2. Яцек Гуральски ("Кайрат") - 2,3 миллиона евро.
3. Дино Миканович ("Кайрат") - 2 миллиона евро.
4. Нуралы Алип ("Кайрат") - 1,7 миллиона евро.
5. Раде Дугалич ("Кайрат") - 1,7 миллиона евро.
6. Игорь Сергеев ("Актобе") - 1,5 миллиона евро.
7. Абзал Бейсебеков ("Астана") - 1,4 миллиона евро.
8. Небойша Косович ("Кайрат") - 1,3 миллиона евро.
9. Неманья Николич ("Тобол") - 1,2 миллиона евро.
10. Айбол Абикен ("Кайрат") - 1,2 миллиона евро.
Список самых подорожавших игроков выглядит так:
Как видим, нападающий "Кайрата" Хосе Канте за счет своей высокой результативности неплохо вырос в цене - с 700 тысяч до 1 миллиона евро, то есть подорожал на 300 тысяч евро.
Если говорить о самых подешевевших игроках, то больше других в цене потерял опальный форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола, который давно перестал оправдывать надежды болельщиков и был переведен в "Кайрат-Жастар". Его стоимость рухнула больше чем в два раза, он подешевел на 900 тысяч евро и сейчас стоит уже 800 тысяч евро. Также на полмиллиона евро подешевел его одноклубник Раде Дугалич. Серб отныне оценивается в 1,7 миллиона евро, видимо, сказались индивидуальные ошибки, допущенные им в ряде матчей.
Список самых подешевевших игроков выглядит так:
Transfermarkt отмечает, что, по сравнению с прежней общей рыночной стоимостью чемпионата Казахстана в размере 122,48 миллиона евро, КПЛ после обновления значительно подешевела практически на десять процентов до 110,58 миллиона евро, пропустив вперед себя норвежскую лигу Элитесерьен.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!