Стало известно, за сколько датский клуб продал Рамазана Оразова в КПЛ

Появились финансовые подробности трансфера полузащитника сборной Казахстана по футболу Рамазана Оразова из датского "Силькеборга" в "Елимай", сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, семейский клуб выкупил уроженца Алматы за 50 тысяч евро (30 миллионов тенге). При этом трансферная стоимость футбола оценивается порталом в 450 тысяч евро (272,6 миллиона тенге).

В прошлом сезоне Оразов выступал на правах аренды за "Елимай". За семейский клуб он провёл 820 минут на поле, забил два гола и отдал две голевые передачи.

По итогам сезона руководство "Елимая" приняло решение о полном выкупе трансфера Оразова. Игрок подписал с клубом контракт на два года - до конца 2027 года.

Ранее Оразов успел поиграть за словенский "Копер", литовский "Даугавпилс", российскую "Чайку", а также "Актобе", "Аксу", "Тобол" и "Кайрат".

"Елимай" финишировал четвертым в чемпионате Казахстане, завоевав путевку в Лигу конференций. Клуб из Семея впервые сыграет в европейском клубном турнире.

