КПЛ
Стало известно, за сколько датский клуб продал Рамазана Оразова в КПЛ

Появились финансовые подробности трансфера полузащитника сборной Казахстана по футболу Рамазана Оразова из датского "Силькеборга" в "Елимай", сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, семейский клуб выкупил уроженца Алматы за 50 тысяч евро (30 миллионов тенге). При этом трансферная стоимость футбола оценивается порталом в 450 тысяч евро (272,6 миллиона тенге).

В прошлом сезоне Оразов выступал на правах аренды за "Елимай". За семейский клуб он провёл 820 минут на поле, забил два гола и отдал две голевые передачи.

По итогам сезона руководство "Елимая" приняло решение о полном выкупе трансфера Оразова. Игрок подписал с клубом контракт на два года - до конца 2027 года.


Ранее Оразов успел поиграть за словенский "Копер", литовский "Даугавпилс", российскую "Чайку", а также "Актобе", "Аксу", "Тобол" и "Кайрат".

"Елимай" финишировал четвертым в чемпионате Казахстане, завоевав путевку в Лигу конференций. Клуб из Семея впервые сыграет в европейском клубном турнире.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

