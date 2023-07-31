Стало известно решение чемпиона Европы по трансферу в казахстанский клуб

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш отказывается от перехода в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Сейчас Гармаш тренируется с командой "Динамо-19", и играть за основу он точно не будет. Относительно варианта с переходом в "Ордабасы", то Гармаш просто не хочет туда ехать. Насколько я понимаю, он ждет какого-то лучшего предложения. Сейчас у Гармаша есть предложение из Венгрии, но говорить о том, что он туда переедет - рано. Игрок пока обдумывает все варианты", - заявил журналист Владимир Зверов в эфире Youtube-канала "Профутбол Digital".

Гармаш несколько раз в составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

В составе юношеской сборной Украины (U-19) он становился чемпионом Европы в 2009 году.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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