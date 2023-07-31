Стало известно решение чемпиона Европы по трансферу в казахстанский клуб

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш отказывается от перехода в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
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"Сейчас Гармаш тренируется с командой "Динамо-19", и играть за основу он точно не будет. Относительно варианта с переходом в "Ордабасы", то Гармаш просто не хочет туда ехать. Насколько я понимаю, он ждет какого-то лучшего предложения. Сейчас у Гармаша есть предложение из Венгрии, но говорить о том, что он туда переедет - рано. Игрок пока обдумывает все варианты", - заявил журналист Владимир Зверов в эфире Youtube-канала "Профутбол Digital".
Гармаш несколько раз в составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.
В составе юношеской сборной Украины (U-19) он становился чемпионом Европы в 2009 году.
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