Стало известно о грядущем назначении в ФК "Актобе"

В футбольном клубе "Актобе" ожидается назначение нового спортивного директора, сообщают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, в ближайшее время будет назначен новый спортивный директор ФК "Актобе". В его функции будет входить связь между тренерским штабом и руководством клуба, а также другие вопросы. Имя функционера пока держится в секрете.
Напомним, что предыдущим спортивным директором клуба был воспитанник "красно-белых" Юрий Логвиненко.
Ранее "Актобе" вылетел из Лиги конференций.
Загрузка матч-центра...
Реклама