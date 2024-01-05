Стало известно имя новичка "Актобе": он играл в еврокубках и вызывается в сборную

Состав футбольного клуба "Актобе" пополнит белорусский полузащитник Артем Концевой, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, сейчас он заигран за борисовский БАТЭ, а также за сборную Беларуси. Должен прибыть на просмотр в Турцию. Но, скорее всего, с ним сразу заключат контракт, так как в его достаточно высокой квалификации нет сомнений.

Концевому 24 года. В его карьере также были минское "Динамо", чешский "Баник", брестский "Рух", венгерский "Мезекевешд" и могилевский "Днепр".

В составе БАТЭ выступал в еврокубках.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.