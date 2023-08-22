Стало известно будущее капитана сборной Казахстана в "Ордабасы"

Лидер "Ордабасы" Асхат Тагыберген не перейдет в турецкий "Коджаэлиспор" и продолжит выступать за шымкентский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, Тагыбергену поступало предложение от клуба из второго турецкого дивизиона и в определенный момент игрок рассматривал этот вариант, однако на днях хавбек все-таки решил остаться в "Ордабасы".

Шымкентский клуб предпринял усилия для того, чтобы сохранить своего ведущего игрока, поскольку в этом году "Ордабасы" имеет отличные шансы впервые в истории стать чемпионом Казахстана.

Возможно, контракт опытного полузащитника будет продлен как минимум на следующий год.

Отметим, что Тагыберген проводит самый результативный сезон в карьере, на его счету в составе "Ордабасы" 10 голов и 11 ассистов в 18 матчах КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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