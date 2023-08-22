Стало известно будущее капитана сборной Казахстана в "Ордабасы"

Лидер "Ордабасы" Асхат Тагыберген не перейдет в турецкий "Коджаэлиспор" и продолжит выступать за шымкентский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, Тагыбергену поступало предложение от клуба из второго турецкого дивизиона и в определенный момент игрок рассматривал этот вариант, однако на днях хавбек все-таки решил остаться в "Ордабасы".
Шымкентский клуб предпринял усилия для того, чтобы сохранить своего ведущего игрока, поскольку в этом году "Ордабасы" имеет отличные шансы впервые в истории стать чемпионом Казахстана.
Возможно, контракт опытного полузащитника будет продлен как минимум на следующий год.
Отметим, что Тагыберген проводит самый результативный сезон в карьере, на его счету в составе "Ордабасы" 10 голов и 11 ассистов в 18 матчах КПЛ.
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