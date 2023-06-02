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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Стали известны сроки возвращения Исламхана в строй

Стали известны сроки возвращения Исламхана в строй
©ФК "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернется на поле во втором круге чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В настоящее время он постепенно приступает к тренировочному процессу и избегает лишней нагрузки. Медицинский персонал прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время Исламхан смог снова вернуться на поле и избежать повторной травмы.

Ранее существовала вероятность того, что полузащитнику понадобится хирургическое вмешательство, однако благодаря профессионализму врачей операция была избежана.

Исламхан получил травму несколько туров назад в гостевом матче против "Кайрата". В связи с этим один из ведущих игроков национальной команды Казахстана пропустит два ближайших отборочных матча на Евро-2024.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу КПЛ Ордабасы ФК

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