Стали известны причины странного продления контракта в КПЛ с украинским тренером

Украинский тренер Игорь Леонов продолжит работу в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

57-летний специалист не впечатляет тренерскими достижениями и свой первый титул завоевал лишь в этом году, когда в финале Кубка Казахстана "Актобе" переиграл "Атырау" – 2:1.

Однако руководство региона уже пообещало Леонову, что он продолжит тренировать команду в будущем году. Несмотря на это, в самом клубе к его работе есть вопросы. В частности, при нем "Актобе" вчистую проиграл "Астане" и выбыл из борьбы за чемпионство в КПЛ.

В качестве главного тренера Леонов работал в украинских командах "Арсенал" (Киев), "Минай" и "Нива", а также в структурах донецкого "Шахтера" и "Ильичевца".