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КПЛ
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Стали известны причины странного продления контракта в КПЛ с украинским тренером

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Стали известны причины странного продления контракта в КПЛ с украинским тренером ©ФК "Актобе"

Украинский тренер Игорь Леонов продолжит работу в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Украинский тренер Игорь Леонов продолжит работу в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

57-летний специалист не впечатляет тренерскими достижениями и свой первый титул завоевал лишь в этом году, когда в финале Кубка Казахстана "Актобе" переиграл "Атырау" – 2:1.

Однако руководство региона уже пообещало Леонову, что он продолжит тренировать команду в будущем году. Несмотря на это, в самом клубе к его работе есть вопросы. В частности, при нем "Актобе" вчистую проиграл "Астане" и выбыл из борьбы за чемпионство в КПЛ.

В качестве главного тренера Леонов работал в украинских командах "Арсенал" (Киев), "Минай" и "Нива", а также в структурах донецкого "Шахтера" и "Ильичевца".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Актобе ФК КПЛ Футбол

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