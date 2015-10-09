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КПЛ
Вчера 16:59
 

Стали известны планы "Ордабасы" на главного тренера

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Стали известны планы "Ордабасы" на главного тренера ©ФК "Ордабасы"

Стали известны планы "Ордабасы" по молдавскому главному тренеру Андрею Мартину, передают Vesti.kz.

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Стали известны планы "Ордабасы" по молдавскому главному тренеру Андрею Мартину, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, руководство шымкентского клуба готовит долгосрочное предложение специалисту. Отмечается, что боссы "Ордабасы" полностью доверились Мартину, благодаря чему команда сейчас показывает достойный результат.

На данный момент "Ордабасы" занимает второе место в таблице КПЛ, набрав 37 очков в 15 матчах. Уже 5 июля клуб может вернуть себе лидерство, если обыграет на своем поле "Улытау".

Мартин возглавляет "Ордабасы" с 2025 года, а до этого тренировал молдавские "Петрокуб", "Дачию-Буюкань" и другие клубы. В сезоне-2023/24 он впервые в истории привел "Петрокуб" к победе в чемпионате, а также выиграл Кубок и вывел команду в групповую стадию Лиги конференций.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Астана 16 7 5 4 22-17 26
5 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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