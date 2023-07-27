Стала известна зарплата нового руководителя "Актобе" и невыгодная для клуба неустойка

Председатель правления ФК "Актобе" Сергей Куленко будет зарабатывать в месяц около 2,5 миллионов тенге, сообщает Meta-ratings.kz.
В случае досрочного расторжения трудового договора между функционером и клубом "Актобе" будет обязан ему выплатить заработную плату за один год.
Отмечается, что ранее приказ о назначении Сергея Куленко в качестве руководителя клуба не выходил из-за невозможности получения справки в Российской Федерации об отсутствии судимости.
Напомним, болельщики "Актобе" выступили резко против его работы в клубе. Они даже собрались около офиса клуба с требованием отставки Куленко.
В "Актобе" наступил хаос при новом руководителе. Фанаты требуют его отставки
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