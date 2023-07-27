Стала известна зарплата нового руководителя "Актобе" и невыгодная для клуба неустойка

Председатель правления ФК "Актобе" Сергей Куленко будет зарабатывать в месяц около 2,5 миллионов тенге, сообщает Meta-ratings.kz.

В случае досрочного расторжения трудового договора между функционером и клубом "Актобе" будет обязан ему выплатить заработную плату за один год.

Отмечается, что ранее приказ о назначении Сергея Куленко в качестве руководителя клуба не выходил из-за невозможности получения справки в Российской Федерации об отсутствии судимости.

Напомним, болельщики "Актобе" выступили резко против его работы в клубе. Они даже собрались около офиса клуба с требованием отставки Куленко.

В "Актобе" наступил хаос при новом руководителе. Фанаты требуют его отставки

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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