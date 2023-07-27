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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В "Актобе" наступил хаос при новом руководителе. Фанаты требуют его отставки

В "Актобе" наступил хаос при новом руководителе. Фанаты требуют его отставки
©ФК "Актобе"

Последние пару месяцев в "Актобе" происходит череда совершенно иррациональных решений, которые, вероятно, принимаются новым руководителем Сергеем Куленко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешних методах управления клуба и фиксирует негодование болельщиков. 

В начале июня в "Актобе" был представлен новый председатель правления Сергей Куленко, который сменил на этом посту Ерлана Джамантаева. В своей биографии Куленко, будучи игроком, выступал за "Актюбинец", а после работал директором "Центрального стадиона" Актобе и заместителем директора клуба "Актюбинец". В 2010-х он уезжал в Россию, где являлся руководителем тульского "Арсенала" и директором  Международного студенческого футбольного союза. Любопытно, что в 2018 году Куленко публично критиковал Самата Смакова, когда тот занимал должность руководителя в "Актобе". Возможно, Сергей Петрович еще с тех пор был нацелен встать у руля "красно-белых". 

На момент старта работы Куленко "Актобе" воспринимался как один из претендентов на чемпионство и, в целом, ситуация в клубе выглядела стабильной.

Но затем начались не совсем объяснимые действия со стороны клуба. Так, по информации Айдына Кожахмета, "Актобе" отказался оплачивать лечение защитника Данила Пенчикова, который в первом круге являлся прочным игроком основы, но затем получил повреждение будучи футболистом "красно-белых". 

Дальше ситуация с трансферами. "Актобе" подписал 27-летнего российского нападающего Романа Изотова. У него ни одной минуты в рамках РПЛ и ни одного гола в первой лиге России. При этом у "Актобе" на позиции центрального нападающего уже были два квалифицированных игрока - Элдер Сантана и Абылайхан Жумабек. Кроме того, в той же позиции способен играть и свой воспитанник, игрок сборной сборной Казахстана Максим Самородов. 

По трансферу Изотова есть два немаловажных фактора. Игрок пришел из тульского "Арсенала", где как мы уже упомянули работал Куленко. В этом уже наблюдается некое лоббирование. По сведениям Владимира Жаркова, новому форварду дали оклад от шести до восьми тысяч евро в месяц, в то время как на родине он зарабатывал 150 тысяч рублей (1500 евро).

О подозрительных действиях нового руководителя "Актобе" заговорили даже зарубежом. Так, белорусский журналист Николай Ходасевич рассказал, по каким условиям предлагали подписать контракт защитнику Николаю Золотову:

"Николай готов перейти в "Актобе", но там такой интересный пункт возникает, что он должен отказаться от работы со своим агентом, и перейти к другому агенту, и только после этого будет подписан контракт с "Актобе".

Как вы думаете, почему? Почему именно так происходит? Ну, наверное, потому что казахстанский футбол таким образом устроен". 

Когда ситуация была публична озвучена, Золотов в итоге не перешел в "Актобе". 

И вот наступили еврокубки. Мало того, что "Актобе" толком не усилился, он еще и потерял. Клуб на этой неделе расстался с Уго Видемоном, Артурасом Жулпой, плюс в первом матче с  грузинским "Торпедо" не сыграет Андерсон Ньянгбо, по каким-то причинам игроку не сумели оформить визу. 

Но еще более удручающей стала ситуация с вылетом "Актобе" в Кутаиси. Сразу несколько источников сообщили, что клуб заказал чартерный самолет, но внимание, он был из России, а именно из города Тула. Вчера, 26 июля, "Актобе" должен был вылететь в Грузию, но еще до взлета грузинская сторона отказалась принимать российский борт. В итоге, у команды полностью сорвался план подготовки, у игроков не будет даже минимального времени на адаптацию. "Актобе" прибудет в Кутаиси только сегодня (27 июля), в день матча. 

Эта ситуация окончательно рассердила фанатское сообщество "Актобе". Объединение болельщиков клуба выступило с обращением к акиму Актюбинской области Ералы Тугжанову с требованием отстранить от занимаемой должности Сергея Куленко.

Очевидно, что действия руководителя клуба действительно требуют тщательной проверки и анализа, учитывая странные трансферы, инсайды независимых журналистов и сорванный перелет в Грузию. Примечательно, что Куленко пока ни разу не высказался по всем вышеизложенным ситуациям. 

Куленко после назначения на пост в "Актобе" заявлял: "У меня нет возможности на ошибку, здесь принимают только победы, первые места и вершины. Я буду делать все, что зависит от меня во благо развития клуба". Но сейчас складывается впечатление, что Сергей Петрович за два месяца допустил больше ошибок, чем предыдущий руководитель за несколько лет. И вместо развития, клуб напротив впадает в дестабилизирующее положение.

Фото: ФК "Актобе"©, НСФЛ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 17 12 3 2 23-13 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28
5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10
14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Лига конференций

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