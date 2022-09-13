Стала известна зарплата лидера "Астаны"

Хорватский вингер Марин Томасов зарабатывает в столичной "Астане" около 30 миллионов тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Контракт 35-летнего Томасова с "Астаной" заканчивается в конце текущего года.
Сам лидер столичного клуба не прочь остаться в команде и на будущий сезон.
В "Астане" уверены, что продлевать контракт Томасова на текущих условиях нет смысла, поэтому в клубе готовы рассмотреть возможность значительной корректировки заработной платы в сторону уменьшения.
Отметим, что бюджет "Астаны" за последние годы сократился в несколько раз.
В текущем сезоне КПЛ Томасов провел за "Астану" 18 матчей, в которых забил 10 голов и сделал шесть голевых передач.
За столичный клуб Томасов выступает с 2017 года.
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