Стала известна сумасшедшая зарплата легионера из Узбекистана в клубе КПЛ

Стало известно, какую зарплату будет получать узбекистанский нападающий Бобур Абдихоликов, недавно перешедший в "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным сайта Sports.uz, в рядах казахстанского клуба игрок будет зарабатывать 300 000 долларов в год. Отмечается, что это намного выше, чем зарплата местных игроков.

Напоминаем, что нападающий сборной Узбекистана подписал с шымкентцами годовой контракт.

Напомним, что 25-летний Абдихоликов стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2022, забив 26 мячей за "Энергетик-БГУ". При этом он является игроком сборной Узбекистана, в которую вызывается с 2018 года.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы