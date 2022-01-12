Стала известна судьба казахстанского футболиста после просмотра в "Монако"

22-летний защитник Динмухамед Кашкен близок к подписанию контракта с карагандинским "Шахтером", сообщает Meta-ratings.kz.

В декабре Кашкен побывал на просмотре во второй команде "Монако", и результаты этой поездки должны были стать известны после выхода одного из топовых клубов чемпионата Франции из краткосрочного отпуска.

Кашкен успел забить гол в контрольной игре за "Монако", но казахстанец уже договорился о контракте с карагандинцами.

Защитник успел поиграть в юношеских командах мадридского "Атлетико", "Сарагосы" и за ряд казахстанских клубов - "Астану", "Жетысу", "Кайсар" и "Актобе".