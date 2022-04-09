Стала известна дата дебюта чемпиона Европы за "Астану"

Полузащитник из Нидерландов Рай Влут может дебютировать в составе "Астаны" уже в пятом туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб подал документы на 26-летнего полузащитника, таким образом, он будет доступен для тренерского штаба на матч с "Таразом".

Игра состоится в воскресенье, 10 апреля, на "Астана Арене".

Напомним, "Астана" объявила о подписании контракта с полузащитником 25 марта. Ранее Влут играл на Родине, а также защищал цвета "Фрозиноне" (Италия), "Кьяссо" (Швейцария) и "Сент-Труйден" (Бельгия). Среди его достижений победа в чемпионате Нидерландов и выигрыш на ЧЕ-2012 среди юношей. Контракт с "Астаной" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 3 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 6 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 7 Астана 4 2 0 2 4-4 6 8 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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