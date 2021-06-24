Стал капитаном и принес победу. Как Логвиненко проявляет себя лидером "Актобе" после возвращения в КПЛ

"Актобе" с возвращением Юрия Логвиненко, похоже, обрел лидера на поле и в раздевалке. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о своевременности появления воспитанника "красно-белых" в стане родного клуба.

Логвиненко, сделавший себе имя в "Актобе" в 2016 году, перебрался в "Астану", где выступал до конца 2020-го. В начале этого года казахстанский защитник продолжил карьеру в российском "Роторе". Но, так и не сыграв ни одной официальной встречи за клуб из Волгограда, Логвиненко в марте покинул стан представителя РПЛ, а уже в мае подписал контракт с "Актобе".

Этот переход оказался логичным - "Актобе" прилично лихорадило, клуб провалил несколько матчей, откатился в низ турнирной таблицы и потерял тренера Алексея Багу.

Команда находилась в разобранном состоянии и ей нужен был лидер, которого не нашлось до этого.

В трех матчах при исполняющем обязанности главного тренера Владимире Зеленовском Логвиненко, обретая форму, выходил на замену, суммарно сыграв 50 минут.

С приходом Вахида Масудова на тренерский мостик Логвиненко получил новый статус в команде. Он был назначен капитаном и стал больше играть, проведя полных три матча.

Масудов так прокомментировал свое решение:

"Мы решили сразу, для меня вопрос не стоял, он местный парень, который играл в еврокубках, Юра - настоящий капитан, и он это доказывает на поле", - подчеркнул специалист.

Защитник "Актобе" ответил благодарностью. В двух последних поединках Логвиненко забил по одному голу.

Во встрече с "Ордабасы" его мяч принес "красно-белым" три очка (1:0).

А в игре с "Кызыл-Жаром" Логвиненко спас "Актобе" от поражения - 1:1. Причем, не наделенный созидательными функциями, он сам развил атаку и выступил ее завершителем.

Во всех играх он становился одним из лучших, по версии InStat, где учитывались статистические показатели.

Безусловно, его подписание оправдало себя. Самый опытный футболист, способный сыграть роль объединителя на поле и в раздевалке. Пока союз "Актобе" и Логвиненко выглядит перспективным. 32-летнему игроку, несмотря на возраст, определенно есть что доказывать себе и команде, где он вырос и снискал признание.

Единственным препятствием для того, чтобы приносить пользу клубу, является подверженность футболиста травмам. Из-за них Логвиненко, не привыкший убирать ноги и идущий до конца в борьбу, пропустил много матчей. Впереди у "Актобе" достаточно игр, где наличие Логвиненко будет определяющим.

Сейчас "красно-белые" занимают девятое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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