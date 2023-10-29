Стал известен третий неудачник КПЛ

Кокшетауский "Окжетпес" сыграл вничью с "Мактааралом", сообщают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 1:1. Кокшетаусцам для сохранения прописки была необходима победа. Однако "синегорцы" уже на третьей минуте пропустили гол, автором которого стал Чарльстон.

На 92-й минуте Санат Жумаханов сравнял счет.

У "Окжетпеса" 27 очков и 12-е место, что не позволяет кокшетаусцам выступать в следующем сезоне в КПЛ. Двумя другими неудачниками КПЛ стали "Каспий" и "Аксу".

"Мактаарал" набрал 29 очков и занял девятое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58 2 Астана 26 16 5 5 36-24 53 3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50 4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44 5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39 6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36 7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34 8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34 9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29 10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29 11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29 12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27 13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20 14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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