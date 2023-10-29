Стал известен третий неудачник КПЛ

Кокшетауский "Окжетпес" сыграл вничью с "Мактааралом", сообщают Vesti.kz.
Матч завершился со счетом 1:1. Кокшетаусцам для сохранения прописки была необходима победа. Однако "синегорцы" уже на третьей минуте пропустили гол, автором которого стал Чарльстон.
На 92-й минуте Санат Жумаханов сравнял счет.
У "Окжетпеса" 27 очков и 12-е место, что не позволяет кокшетаусцам выступать в следующем сезоне в КПЛ. Двумя другими неудачниками КПЛ стали "Каспий" и "Аксу".
"Мактаарал" набрал 29 очков и занял девятое место.
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