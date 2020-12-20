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Стал известен бюджет "Кайрата" в 2020 году

Алматинский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

Стал известен бюджет "Кайрата" в 2020 году
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Акимат Алматы выделил на финансирование ФК "Кайрат" в 2020 году 800 миллионов тенге, сообщили корреспонденту Vesti.kz в городском Управлении спорта. При этом в организации подчеркнули, что это предпоследнее место по выделению денежных средств среди других аналогичных примеров.

"Сумма бюджетного финансирования непосредственно профессиональной команды ФК "Кайрат" в 2020 году  составляет 800 миллионов тенге. Это предпоследнее место по финансированию футбольных клубов среди городов республиканского значения, столицы и акиматов областей", - ответили в Управлении спорта на запрос редакции.


Что касается доли участия городского бюджета в финансировании, то там сообщили следующее:

"Процентная доля участия местного бюджета в финансировании футбольного клуба в 2020 году составляет 16,3 процента.  Финансирование из местного бюджета футбольного клуба на 2021 год будет рассмотрено во внеочередной сессии маслихата города Алматы", - добавили в организации.

В самом футбольном клубе, сославшись на коммерческую тайну, не стали раскрывать размер бюджета в 2020 году.

По приблизительным подсчетам Vesti.kz, исходя из суммы, выделенной акиматом, и процентного разделения, бюджет "Кайрата" на текущий год составил около 4,9 миллиарда тенге.

Напомним, по итогам КПЛ-2020 алматинский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Алматинцы набрали 45 очков, обойдя "Тобол", у которого 38 баллов, и "Астану", набравшую 36 очков. Полная турнирная таблица доступна по этой ссылке.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Алматы Бюджет Государственный бюджет

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