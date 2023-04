Сравнивали с игроком "Челси" и предлагали 300 тысяч. Куда стоит уезжать таланту казахстанского футбола?

Максим Самородов стал лидером "Актобе" в этом сезоне и уже забил четыре мяча в восьми играх, а также отметился первым голом за сборную Казахстана. 20-летний игрок является одним из самых многообещающих талантов в казахстанском футболе и уже привлекает внимание скаутов из Европы. Где "засветился" Самородов и куда ему стоит переходить – в материале Vesti.kz.

Один из крупнейших твиттер-аккаунтов, пишущих про мировых футбольных талантов, уже дважды упомянул Самородова. Страница Football Talent Scout - Jacek Kulig имеет 245 тысяч подписчиков и ежедневно публикует досье интересных игроков со всего света.

Автором канала является 36-летний футбольный аналитик из Польши Яцек Кулиг.

"Моя мечта - создать огромную базу данных с молодыми талантливыми и не очень известными футболистами со всего мира. Это и будет целью данного блога", - делился Яцек в самом начале своей скаутинговой карьеры.

29 марта Максим Самородов появился на странице аккаунта в рубрике "Талант дня".

Автор страницы отметил скорость, дриблинг, технику, контроль мяча, креативность и рабочую этику футболиста. Также Самородов был сравнен с полузащитником "Челси" и капитаном сборной США Кристианом Пулишичем. Яцек Кулиг оценил потенциал казахстанского игрока на 7 из 10 баллов.

TALENT OF THE DAY



Maksim Samorodov

Age: 20

Country: 🇰🇿

Club: FK Aktöbe

Position: AM/LW/RW

Player role: flamboyant winger

Strengths: pace, dribbling, technique, ball control, creativity, work rate, set-pieces

Foot: right

Similar type of player: Christian Pulisic

Potential: 7/10 pic.twitter.com/aLB3aSesL6