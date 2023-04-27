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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сравнивали с игроком "Челси" и предлагали 300 тысяч. Куда стоит уезжать таланту казахстанского футбола?

Сравнивали с игроком "Челси" и предлагали 300 тысяч. Куда стоит уезжать таланту казахстанского футбола?
©ФК "Актобе"

Максим Самородов стал лидером "Актобе" в этом сезоне и уже забил четыре мяча в восьми играх, а также отметился первым голом за сборную Казахстана. 20-летний игрок является одним из самых многообещающих талантов в казахстанском футболе и уже привлекает внимание скаутов из Европы. Где "засветился" Самородов и куда ему стоит переходить – в материале Vesti.kz.

Один из крупнейших твиттер-аккаунтов, пишущих про мировых футбольных талантов, уже дважды упомянул Самородова. Страница Football Talent Scout - Jacek Kulig имеет 245 тысяч подписчиков и ежедневно публикует досье интересных игроков со всего света.

Автором канала является 36-летний футбольный аналитик из Польши Яцек Кулиг.

"Моя мечта - создать огромную базу данных с молодыми талантливыми и не очень известными футболистами со всего мира. Это и будет целью данного блога", - делился Яцек в самом начале своей скаутинговой карьеры.

29 марта Максим Самородов появился на странице аккаунта в рубрике "Талант дня".

Автор страницы отметил скорость, дриблинг, технику, контроль мяча, креативность и рабочую этику футболиста. Также Самородов был сравнен с полузащитником "Челси" и капитаном сборной США Кристианом Пулишичем. Яцек Кулиг оценил потенциал казахстанского игрока на 7 из 10 баллов.

Вторая запись появилась на канале 2 апреля. Максим Самородов оказался в списке "последних талантов дня", где, кроме казахстанского футболиста, отметили игроков из Англии, Японии, Австралии, Саудовской Аравии и других стран.

Самородов уедет в Россию?

Максима Самородова долго связывают с трансфером в РПЛ.

Бывший руководитель "Актобе" Руслан Хамбаров рассказывал, что в прошлом сезоне Самородов мог уехать в Россию. В интервью проекту "Че Травишь" Хамбаров вспомнил про заблокированный трансфер игрока в клуб российской премьер-лиги "Ахмат":

"Нам предлагали 200 или 300 тысяч долларов. Я посчитал, что в России не самая хорошая ситуация, они не играют в еврокубках, задумываются о переходе в Азию. Но и в целом болельщики бы меня не поняли, если бы в период борьбы за чемпионство я бы продал игрока. Тогда, чтобы деликатно отказать "Ахмату", мы сказали, что продадим за полмиллиона долларов. Если говорить о будущем, ему нужно показать себя в еврокубках с "Актобе", а потом двигаться дальше, он уже должен выходить из зоны комфорта".

В последнее время возобновились слухи о том, что Самородов может переехать в РПЛ. Представители "Актобе" снова прокомментировали эту информацию.

"Да, интерес к Самородову со стороны российских клубов действительно есть. Кроме того, за ним следят и некоторые зарубежные клубы. Однако никаких официальных предложений в "Актобе" на данный момент не поступало", — сказал пресс-атташе "Актобе" Асет Жомарт.

Почему Самородову не нужна РПЛ

Казахстанский игрок определенно, имеет большой потенциал заиграть в России. Однако если до марта прошлого года российский чемпионат можно было рассматривать как трамплин в Европу, то сейчас и речи об этом идти не может.

После начала войны в Украине все российские клубы были отстранены от еврокубков, сильнейшие легионеры покинули чемпионат, а также с введением Fan ID в разы уменьшилось количество зрителей на стадионах.

Вряд ли амбициозный игрок, мечтающий играть в еврокубках, будет всерьез рассматривать продолжение карьеры в России.

Самородову всего 20 лет, и если он продолжит демонстрировать свой класс на поле, то у него точно будут шансы уехать в европейские лиги, а не в РПЛ. Кажется, торопиться футболисту точно не стоит.

Максим Самородов подписал новый контракт с "Актобе" в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Фото: ФК "Актобе" (1,2) и КФФ (3)

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Метки:
Актобе ФК Сборная РК по футболу КПЛ Футбольные трансферы

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