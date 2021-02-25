"Способен забивать 10-15 голов за сезон". Кумыков оценил трансфер форварда сборной Узбекистана в "Актобе"

Трансфер нападающего сборной Узбекистана Игоря Сергеева в "Актобе" стал одним из самых значительных в нынешнее межсезонье КПЛ. В беседе с корреспондентом Vesti.kz качества форварда оценил экс-тренер "Шахтера" и "Ордабасы" Виктор Кумыков, который в последние годы работал в нескольких узбекских клубах.

"Очень хороший нападающий, результативный и достаточно стабильный, то есть это не вспышка на один год. У него отличные качества для центрального нападающего. Мне лично очень нравится этот игрок, если бы мне предложили такого нападающего, я бы с радостью согласился.

Мне кажется, он подойдет "Актобе", Сергеев и раньше выступал в командах подобного стиля. Он способен забивать 10-15 голов за сезон", - заявил Виктор Балютович.

Напомним, что Сергеев - лучший бомбардир "Пахтакора" в истории чемпионатов Узбекистана. В прошлом сезоне он забил 16 голов в 24 играх, а его клуб стал чемпионом страны. В услугах нападающего также была заинтересована "Астана". Столичный клуб рассматривал его в качестве замены киприота Пиероса Сотириу, который был продан в "Лудогорец".

Помимо "Пахтакора", нападающий выступал за эмиратскую "Аль-Дафру" и китайский "Бэйцзин Гоань". С 2013 года нападающий вызывается в сборную Узбекистана (53 матча и 17 голов). На Кубке Содружества-2013 Сергеев оформил дубль в ворота молодежной сборной Казахстана (2:3). Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.

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