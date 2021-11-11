Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021

В Olimpbet-чемпионате Казахстана по футболу произошло достаточно много интригующих развязок. Корреспондент Vesti.kz собрал самые яркие камбэки, случившиеся в текущем сезоне.

"Кайсар" - "Тараз" 2:3

Уже в первом туре "Кайсар" и "Тараз" лихо закрутили сюжет. Кызылординцы к середине первого тайма вели со счетом 2:0. Но жамбылцы еще в первой половине сумели отыграть отставание и даже забить победный гол.

"Ордабасы" - "Акжайык" 2:1

В третьем туре "Акжайык" мог увезти победу из Шымкента. В дебюте второго тайма хозяева поразили собственные ворота. Но игроки "Ордабасы" исправились на 93-й и 96-й минутах. Жоао Пауло сравнял счет, а Еркебулан Тунгышбаев установил окончательный результат.

"Актобе" - "Ордабасы" 4:4

В четвертом туре "Актобе" и "Ордабасы" соорудили результативную ничью. Шымкентцы постоянно выходили вперед - "красно-белые" их догоняли. Последними голами команды обменялись на 91-й и 94-й минутах. Обзоры таких матчей можно пересматривать вечно.

"Кызыл-Жар" - "Актобе" 1:2

После ничьей с "Ордабасы" актюбинцы в следующем туре совершили еще один подвиг. Уступая в Петропавловске "Кызыл-Жару", западноказахстанцы в концовке поединка сумели перевернуть ситуацию, забив спасительные мячи на 90-й и 94-й минутах.

"Кызыл-Жар" - "Тараз" 2:2

В 14-м туре уже "Кызыл-Жар" избежал поражения в матче с "Таразом". Северяне в первом тайме дважды пропустили от гостей, но во второй половине вернулись в игру, отличившись на 65-й и 90-й минутах.

"Туран" - "Тобол" 2:4

Костанайский "Тобол" был близок к потере очков в Туркестане в матче 19-го тура с "Тураном". Северяне в первом тайме уступали по ходу матча, а до 84-й минуты сохранялся ничейный результат - 2:2. Причем команды обменялись автоголами в исполнении защитников сборной Казахстана - Олжаса Керимжанова в составе "Турана" и Сергея Малого у "Тобола". Малый в итоге исправился, выведя гостей вперед на 84-й минуте, а на 87-й успех гостей закрепил Асхат Тагыберген.

"Кызыл-Жар" - "Ордабасы" 3:2

В заключительном туре "Кызыл-Жар" и "Ордабасы" оспаривали последнее место в еврокубковой зоне. Шымкентцы занимали четвертую строчку и их устраивала даже ничья, а северяне должны были непременно побеждать. К дебюту второго тайма петропавловцы обеспечили комфортное преимущество -2:0. Но "Ордабасы" вернулся в игру и благодаря голам, забитым на 74-й и 89-й минутах, совершил камбэк - 2:2. Впрочем, и у северян нашлись силы на камбэк. Победный гол на 94-й минуте принес драматичную победу "Кызыл-Жару".

Напомним, чемпионом КПЛ-2021 стал "Тобол". Костанайцы выиграли трофей впервые с 2010 года. "Астана" заняла второе место, а "Кайрат" финишировал третьим. "Кайсар" и "Жетысу" покинули высший дивизион. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.