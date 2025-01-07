"Спартак" объявил о матче с клубом КПЛ
Московский "Спартак" на своем сайте объявил о товарищеском матче с "Астаной" в рамках зимних сборов, сообщают Vesti.kz.
Московский "Спартак" на своем сайте объявил о товарищеском матче с "Астаной" в рамках зимних сборов, сообщают Vesti.kz.
Игра пройдет на вторых для московского клуба сборах в Дубае (ОАЭ).
Всего, "красно-белые" проведут пять матчей перед возобновлением чемпионата России.
Для "Астаны" эти сборы будут первыми. А матч со "Спартаком" будет венчать их.
"Астану" ждет матч с московским "Спартаком". А чем запомнились их прошлые противостояния?
Всего же "Астана" и "Спартак" играли друг с другом трижды, и все эти матчи прошли на сборах в ОАЭ. В 2016 году российский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0, а в 2018-м "Астана" победила (3:2). При этом, столичные вели у российского клуба - 3:0.
В 2024 году "Спартак" обыграл "Астану" со счетом 4:0.
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