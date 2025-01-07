"Спартак" объявил о матче с клубом КПЛ

Московский "Спартак" на своем сайте объявил о товарищеском матче с "Астаной" в рамках зимних сборов, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет на вторых для московского клуба сборах в Дубае (ОАЭ).

Всего, "красно-белые" проведут пять матчей перед возобновлением чемпионата России.

Для "Астаны" эти сборы будут первыми. А матч со "Спартаком" будет венчать их.

"Астану" ждет матч с московским "Спартаком". А чем запомнились их прошлые противостояния?

Всего же "Астана" и "Спартак" играли друг с другом трижды, и все эти матчи прошли на сборах в ОАЭ. В 2016 году российский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0, а в 2018-м "Астана" победила (3:2). При этом, столичные вели у российского клуба - 3:0.

В 2024 году "Спартак" обыграл "Астану" со счетом 4:0.