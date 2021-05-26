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Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"

Команду собрали за три недели до старта чемпионата.

Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Столица в этом году представлена сразу четырьмя клубами во второй лиге, но об одном из них говорят как о серьезном и большом проекте. Станет ли "Женис" принципиальным соперником "Астаны" и как скоро город станет свидетелем настоящего дерби - вопрос, интересующий многих болельщиков из Нур-Султана.

Так повелось, что в казахстанском футболе в последние годы традиционно много скандалов, и даже наметилась печальная тенденция: клубы с историей и традицией стали исчезать один за другим. За примером далеко ходить не надо - "Иртыш" прекратил свое существование в прошлом году.

Но есть и обратный, позитивный, пример - в этом году в столице возродили ФК "Женис", являвшийся топ-клубом в начале и середине нулевых. Трехкратный чемпион канул в лету в конце 2008 года, затем была попытка возродить его, но и она не увенчалась успехом. И вот весной этого года "Женис" вновь вернулся? Надолго ли - на этот вопрос в интервью Vesti.kz ответил спортивный директор команды Александр Коночкин.

- Александр Иванович, возвращение "Жениса" случилось довольно внезапно, учитывая, что эта тема муссировалась в последний раз 1,5 года назад. Сами ожидали такого развития событий?

- Вы хотите спросить, верил ли я в возрождение нашего клуба? Буду откровенен, порой руки опускались, и надежда почти покидала меня. Но сказать, что вообще не верил в это - не могу. Мне лишь хотелось, чтобы это случилось, пока я могу чем-то помочь клубу. Поэтому предложение поработать в "Женисе" воспринял как подарок судьбы.

Думаю, что надежды не теряли и болельщики. Полтора года назад именно они стали инициаторами того большого движения по возрождению клуба, подключили к этому вопросу авторитетных местных воспитанников, звезд футбола Давида Лория и Максима Жалмагамбетова, и они сумели донести до властей города всю важность "Жениса" для столицы, для болельщиков, коих все еще немало, несмотря на отсутствие команды на протяжении долгих лет.

- И все же, это ведь так несвойственно нашему футболу. Из всех прекративших свое существование клубов пока удалось возродить лишь "Женис".

- Очень надеюсь и верю, что это станет хорошим катализатором для других регионов. Клуб жив, пока есть его болельщики. У того же "Иртыша" или "Елимая" все еще немало почитателей, и они также заслуживают вновь прийти на стадион, с гордостью надеть шарф и поболеть за свою любимую команду. Верю, что это случится когда-нибудь.

На нас сейчас лежит определенная ответственность: мы не имеем права провалить свою работу, мы должны развиваться, показать, что футбольный клуб - важная часть любого города, социума.

- Сейчас применительно к "Женису" часто приводится сравнение с "Атлетиком" из Бильбао из-за кадровой политики. У вас и в самом деле играют лишь коренные жители города?

- Во-первых, нам не хотелось бы никаких клише, пусть даже если сравнение столь лестное. Мы - "Женис", у нас свой путь и своя философия. Во-вторых, да, сейчас в команде собраны исключительно местные ребята. Причем не только игроки, но и весь тренерский штаб, персонал - все они местные. Слово "коренные", наверное, не совсем правильное. Все-таки мы живем в молодой столице, в которой сейчас проживает немало людей из других регионов. Наш же критерий - воспитанники нашего футбола, столичного. Вот на них мы делаем ставку. Кто-то из них родился в Балхаше или Караганде, но футбольное образование все получили именно в нашем городе, проживают здесь.

- То есть, вы - социальный лифт для местных юных футболистов?

- Опять же, это клише. В какой-то мере такую миссию мы тоже преследуем. Но в первую очередь мы - "Женис", клуб с большой историей и традициями. А ориентация на местных ребят - это вполне логичное решение. Да, мы даем шанс проявить себя ребятам из футбольного центра "Астаны", СДЮСШОР №8, из других городских школ. Но существуем мы не только для этого. Мы будем развиваться, расти. Хотим построить современный клуб, крепкий и основательный. Хотим побеждать, завоевывать трофеи. Это и есть наша главная задача. Любой клуб должен стремиться к этому, жить большими целями и планами. Это и есть философия футбола. Просто мы хотим этого достигать за счет местной школы футбола.

- В Нур-Султане есть "Астана". И у этого клуба уже достаточно существенная армия почитателей. Вам не кажется, что у "Жениса" не будет такой поддержки?

- У нас большой город, болельщиков на всех хватит. В Лондоне порядка 20 клубов из различных дивизионов, в Москве их пять, в Стамбуле собраны все гранды турецкого футбола. И у всех есть свои болельщики.

В конце концов, человек выбирает свой клуб по зову сердца. Нельзя кого-то заставить любить или болеть, это дело абсолютно добровольное. За тех болельщиков, что у нас есть сейчас, мы будем держаться, а за новых - бороться.

- Хорошо, задам вопрос по-другому: "Астана" - раздражитель для "Жениса"?

- Ну о чем вы говорите? Сейчас мы точно находимся в разных весовых категориях. "Астана" решает большие задачи, это клуб, который знает вся Европа. Мы же пока лишь в начале своего нового пути. Когда будем в одной лиге, тогда можно говорить о каком-то духе соперничества. Сейчас же мы просто земляки.

- То есть, у вас есть задача выхода в премьер-лигу?

- А зачем тогда была проделана такая большая работа по возвращению? Конечно, если мы хотим развиваться, то должны смотреть в будущее и ставить перед собой максимальные цели. Не знаю, как скоро это случится, но мы вернемся в элиту. Там наше место.

- Недавно клуб опубликовал в своем инстаграме душевное видео с визитом к команде известного в прошлом вратаря и тренера Яшара Алиева, который зашел в раздевалку и сказал слова напутствия игрокам перед матчем с "Рузаевкой". Как футболисты восприняли этот жест?

- Однозначно были воодушевлены. В этом городе каждый, кто мало-мальски имеет отношение к футболу, знает Яшара Агаевича. Это же легенда! И визит такого человека - большая честь. Парни воодушевились вниманием нашего заслуженного ветерана и одержали победу.

Более того, не только Яшар Агаевич почтил нас своим присутствием, на трибунах было с десяток и других ветеранов нашего целиноградского футбола. Они с удовольствием встретились, пообщались, вспомнили былое, и радовались нашей победе также, как и в прежние годы. Они ведь все - носители традиций нашего клуба. Все очень рады, если не сказать счастливы, что их любимый клуб вновь вернулся.

Кстати, несмотря на будний день и не самое удобное время начала матча, на трибунах в тот день собралось порядка двухсот зрителей. Фанаты наши все 90 минут не умолкали, поддерживали команду. Вы наверняка знаете, что они еще и на выездные матчи приезжают. Из-за ограничений, связанных с карантинными мерами, в Кокшетау и Темиртау, они не могли присутствовать на трибунах. Но все 90 минут поддерживали команду за воротами стадионов! Представляете? В Кокшетау, несмотря на будний день, приехали несколько десятков болельщиков, в Темиртау тоже. Даже в Талдыкорган добрались несколько человек! Скажите мне, у кого еще во второй лиге есть такая поддержка, такие верные фанаты?

Говорю это все вам, и у самого мурашки по коже! Не думал, что в 75 лет меня может что-то так удивить. В Кокшетау я подошел к болельщикам нашим, чтобы пообщаться. У людей слезы на глазах, представляете? Передо мной стояли взрослые и крепкие мужчины, которые плакали от радости, от счастья. Хотя бы ради таких людей, их эмоций и стоило возрождать наш клуб. И я искренне благодарен властям города за то, что поняли, насколько для жителей важен "Женис", благодарен и федерации футбола страны за то, что пошли нам на встречу и всячески поддержали наше начинание. Ведь мы получили добро от акимата лишь за три недели до старта чемпионата. И успели за этот срок собрать команду из местных ребят, дали шанс молодому тренерскому штабу в лице братьев Азовских, Алексея Булучевского. Каждый из них вырос на моих глазах, я помню их еще маленькими детьми. А сейчас это взрослые мужчины, с энтузиазмом взявшиеся за работу. И я вижу, что они делают все, чтобы принести пользу своему родному клубу. Такое отношение - это и есть признак клубного ДНК.

Напомним, что "Женис" был расформирован в 2014 году и только в этом снова был возрожден. Северяне начали выступление со второй лиги.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК

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