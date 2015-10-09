Смаков пожаловался на "дебильные" голы "Астаны" и "расстрелял" защитников

Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Самат Смаков одвел итоги матча 15-го тура казахстанской премьер-лиги против "Астаны" (0:2), передают Vesti.kz.

По его мнению, команда пропустила дебильные голы. При этом Смаков указал на ошибки его подопечных.

"Ни к кому из ребят нет претензий по самоотдаче. Претензии у меня по двум голам, которые мы пропустили – я их высказал им сейчас. Первый гол – это наша болезнь, когда мы концентрацию теряем. Как можно гол за 5-10 секунд пропустить? Мы уже в первом круге напропускали такие мячи. Я говорю: любой ценой – хоть прыгни в голову, хоть коленом, хоть куда, но вот эту контратаку останови! Не остановили – прозевали и за пять секунд пропустили.

И второй этот гол дебильный... Между трех центральных защитников опускается мяч, Чинеду находится еще позади них, еще умудряется убежать. Это ни в какие ворота не лезет. За это раньше таких защитников расстреливали, садили на лавку или выгоняли из команды просто", - цитирует Смакова пресс-служба клуба.