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Смаков пожаловался на "дебильные" голы "Астаны" и "расстрелял" защитников

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Смаков пожаловался на "дебильные" голы "Астаны" и "расстрелял" защитников ©ФК "Жетысу"

Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Самат Смаков одвел итоги матча 15-го тура казахстанской премьер-лиги против "Астаны" (0:2), передают Vesti.kz.

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Главный тренер талдыкорганского "Жетысу" Самат Смаков одвел итоги матча 15-го тура казахстанской премьер-лиги против "Астаны" (0:2), передают Vesti.kz.

По его мнению, команда пропустила дебильные голы. При этом Смаков указал на ошибки его подопечных.

"Ни к кому из ребят нет претензий по самоотдаче. Претензии у меня по двум голам, которые мы пропустили – я их высказал им сейчас. Первый гол – это наша болезнь, когда мы концентрацию теряем. Как можно гол за 5-10 секунд пропустить? Мы уже в первом круге напропускали такие мячи. Я говорю: любой ценой – хоть прыгни в голову, хоть коленом, хоть куда, но вот эту контратаку останови! Не остановили – прозевали и за пять секунд пропустили.

И второй этот гол дебильный... Между трех центральных защитников опускается мяч, Чинеду находится еще позади них, еще умудряется убежать. Это ни в какие ворота не лезет. За это раньше таких защитников расстреливали, садили на лавку или выгоняли из команды просто", - цитирует Смакова пресс-служба клуба.

Также тренер "Жетысу" считает, что ключевым фактором в игре стало мастерство соперника.

"А что касается самоотдачи, то вышли, старались, бились. Сразу настраивал их на жесткую борьбу, потому что, играя с более мастеровитыми игроками, противоядие – это если играть с ними плотно и жестко. Такой был настрой. Да, ребята где-то выполнили установку, где-то было волнение у молодых ребят. Пытались, играли, но мастерство есть мастерство. Мастерство отдельно взятых игроков решило исход матча", - добавил он.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 11 4 1 34-15 37
2 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
3 Актобе 16 10 2 4 26-12 32
4 Тобол 14 9 4 1 27-12 31
5 Елимай 15 7 3 5 20-15 24
6 Окжетпес 15 7 3 5 23-22 24
7 Ордабасы 14 5 5 4 14-12 20
8 Женис 15 3 8 4 15-14 17
9 Кызылжар 15 3 7 5 17-20 16
10 Жетысу 15 2 7 6 12-22 13
11 Кайсар 16 2 7 7 16-29 13
12 Улытау 15 3 3 9 9-22 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 17 1 2 14 9-37 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 15, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
0:2
Астана
Астана
(Астана)
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