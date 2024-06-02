Слуцкий хотел подписать Исламхана в зарубежный клуб

В начале 2020 года Бауыржан Исламхан находился в статусе свободного агента и заинтересованность в нем выражали несколько российских клубов. Агент Марат Арчегов ранее сотрудничавший с игроком рассказал, что Леонид Слуцкий мог пригласить его в "Рубин", передают Vesti.kz.

Российский тренер отказался от казахстанца по одной причине:

"На момент нашего сотрудничества Исламхан был главным футболистом Казахстана. У всей страны были ожидания, что он должен перейти в "Милан", "Интер". В тот момент его всерьез рассматривал Леонид Слуцкий, тогда он работал в "Рубине". Но Слуцкий в этой позиции требует от игрока выполнения черновой работы. Например, так было с Аланом Дзагоевым. Алана он перестроил, а с Исламханом решил этим не заниматься, ведь легче найти готового игрока", - заявил Арчегов в интервью каналу "Вынеси мяч!".

Напомним, что позже Исламхан подписал контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ. Вскоре его дисквалифицировали за допинг - об этой истории Арчегов также рассказал подробно. На данный момент казахстанский полузащитник выступает за "Ордабасы".