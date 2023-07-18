Слухи об РПЛ или дисциплина? Молодой талант "Кайрата" вновь отстранен от основы

"Кайрат" не обладает широкой обоймой игроков и при этом у клуба возникает неопределенность по своим же воспитанникам. Одним из таковых является Галымжан Кенжебек, вновь выпавший из основы алматинцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему карьера одного из главных талантов страны глохнет уже на старте.

Зимой по Кенжебеку была волна новостей: отстранение от основы, интерес от "Краснодара", неожиданно подписанный новый контракт с "Кайратом", просмотр в "Краснодаре-2" и возвращение в основу алматинского клуба.

Казалось, что после такой чехарды положение игрока наладится и он просто начнет работать и получать свои минуты в КПЛ. До определенного момента так и было. Но с июня Галымжан перестал попадать даже в заявку "Кайрата".

После одного из матчей Кекер подробно высказался по Кенжебеку:

"Галымжан - это один из талантов Академии, мы все это знаем. Однако ему очень много нужно работать над собой. Есть вещи, особенно в фазе против мяча, которые не устраивают тренерский штаб. Он не получает то игровое время, которое он хочет. Есть много других разных проблем. Он учится быть профессиональным футболистом. Это сложный и длительный процесс. Он должен понять, что работа над собой – это самое главное".

Возможно, ключевая фраза здесь "не получает игровое время, которое хочет". Амбиции Кенжебека преобладают и не успевают за возможностями. Показательно, что Галымжана убрали из основы, несмотря на то, что в тот же период клуб разорвал контракт с другим вингером Гулжгитом Алыкуловым. То есть нужен очень веский повод, чтобы убрать своего воспитанника, когда кадровая ситуация и без того сложная. Не исключено, что к игроку есть вопросы и по части дисциплины/профессионализма.

Кекер всегда ратует за выпускников академии, но в то же время он всех этих ребят очень хорошо знает и понимает, что периодически их надо воспитывать и грубо говоря спускать на землю.

При этом есть и другая составляющая. Кенжебек не оставляет надежд уехать в РПЛ. По слухам, его представитель продолжает работу в этом направлении. Последняя публичная ситуация была связана с клубом "Пари НН", где уже опровергли интерес к Галымжану.

В трансфер молодого казахстанца куда бы то ни было пока поверить сложно. "Кайрат" зачастую тяжело расстается с видными воспитанниками, да и бэкграунд у Кенжебека пока не столь крепкий, чтобы его подписал даже аутсайдер РПЛ.

На данный момент Кенжебеку лучше следовать наставлениям Кекера и сосредоточиться на "Кайрате" - это будет выгодно всем сторонам, тем более его контракт действует до конца 2024 года и сейчас игрок лишь теряет драгоценное время.

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ