Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Слухи об РПЛ или дисциплина? Молодой талант "Кайрата" вновь отстранен от основы

Слухи об РПЛ или дисциплина? Молодой талант "Кайрата" вновь отстранен от основы
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" не обладает широкой обоймой игроков и при этом у клуба возникает неопределенность по своим же воспитанникам. Одним из таковых является Галымжан Кенжебек, вновь выпавший из основы алматинцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему карьера одного из главных талантов страны глохнет уже на старте. 

Зимой по Кенжебеку была волна новостей: отстранение от основы, интерес от "Краснодара", неожиданно подписанный новый контракт с "Кайратом", просмотр в "Краснодаре-2" и возвращение в основу алматинского клуба. 

Казалось, что после такой чехарды положение игрока наладится и он просто начнет работать и получать свои минуты в КПЛ. До определенного момента так и было. Но с июня Галымжан перестал попадать даже в заявку "Кайрата". 

После одного из матчей Кекер подробно высказался по Кенжебеку: 

"Галымжан - это один из талантов Академии, мы все это знаем. Однако ему очень много нужно работать над собой. Есть вещи, особенно в фазе против мяча, которые не устраивают тренерский штаб. Он не получает то игровое время, которое он хочет. Есть много других разных проблем. Он учится быть профессиональным футболистом. Это сложный и длительный процесс. Он должен понять, что работа над собой – это самое главное". 

Возможно, ключевая фраза здесь "не получает игровое время, которое хочет". Амбиции Кенжебека преобладают и не успевают за возможностями. Показательно, что Галымжана убрали из основы, несмотря на то, что в тот же период клуб разорвал контракт с другим вингером Гулжгитом Алыкуловым. То есть нужен очень веский повод, чтобы убрать своего воспитанника, когда кадровая ситуация и без того сложная. Не исключено, что к игроку есть вопросы и по части дисциплины/профессионализма. 

Кекер всегда ратует за выпускников академии, но в то же время он всех этих ребят очень хорошо знает и понимает, что периодически их надо воспитывать и грубо говоря спускать на землю. 

При этом есть и другая составляющая. Кенжебек не оставляет надежд уехать в РПЛ. По слухам, его представитель продолжает работу в этом направлении. Последняя публичная ситуация была связана с клубом "Пари НН", где уже опровергли интерес к Галымжану. 

В трансфер молодого казахстанца куда бы то ни было пока поверить сложно. "Кайрат" зачастую тяжело расстается с видными воспитанниками, да и бэкграунд у Кенжебека пока не столь крепкий, чтобы его подписал даже аутсайдер РПЛ. 

На данный момент Кенжебеку лучше следовать наставлениям Кекера и сосредоточиться на "Кайрате" - это будет выгодно всем сторонам, тем более его контракт действует до конца 2024 года и сейчас игрок лишь теряет драгоценное время. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31
4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27
5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22
8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20
9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19
10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15
11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14
12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11
13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Кайрат ФК КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:58
КПЛ
©instagram.com/andrei_kanchelskis Возглавивший "Тобол" Канчельскис сравнил уровни футбола в Казахстане и Узбекистане
Вчера , 20:47
КПЛ
©ФК "Каспий" Участник Евро-2020 из казахстанского клуба объявил об отставке
Вчера , 19:30
КПЛ
©ФК "Кайрат" В России разъяснили ситуацию с "трансфером" вингера "Кайрата"
Вчера , 14:50
КПЛ
©ФК "Актобе" Форвард из ФНЛ-2 и сдержанность Карповича. Что не так с трансферами "Актобе"
Вчера , 13:46
КПЛ
©ФК "Каспий" Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера
16 июля, 22:55
КПЛ
©ФК "Каспий" Видеообзор волевой победы "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана
16 июля, 21:54
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Жетысу" сотворил камбэк в матче с "Каспием"
16 июля, 09:49
КПЛ
©ФК "Каспий" Прямая трансляция матча КПЛ "Каспий" - "Жетысу"
15 июля, 23:05
КПЛ
©ФК "Кайрат" Названа главная проблема "Кайрата" в КПЛ
15 июля, 22:04
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Гол с пенальти спас "Орбадасы" в матче КПЛ с "Атырау"
15 июля, 20:59
КПЛ
©ФК "Кайсар" VAR, пенальти и два гола в добавленное время. "Мактаарал" и "Кайсар" выдали супер триллер
15 июля, 20:57
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Актобе" вдесятером отстоял выездную победу над "Шахтером"
15 июля, 18:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" Гол игрока юношеской сборной Казахстана принес "Кайрату" выездную победу над "Окжетпесом"
15 июля, 14:09
КПЛ
©ФК "Аксу" В "Аксу" переходит защитник из Сербии
15 июля, 12:33
КПЛ
©КФФ Два новичка прибыли в расположение "Астаны"
15 июля, 10:35
КПЛ
©ФК "Абдыш-Ата" "Актобе" может подписать игрока сборной Кыргызстана
15 июля, 09:30
КПЛ
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Актобе" и "Ордабасы" в 15 туре чемпионата Казахстана
14 июля, 22:15
КПЛ
©ФК "Актобе" "Жетысу" подписал экс-вратаря "Актобе"
14 июля, 21:05
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" потерял легионера перед матчем с "Шахтером"
14 июля, 14:54
КПЛ
©instagram.com/zolotovnikolai/ Игравший во Франции футболист европейской сборной близок к переходу в "Актобе"
14 июля, 13:56
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" провел переговоры с игроком сборной Казахстана
14 июля, 13:20
КПЛ
©ФК "Астана" Тень Твумаси и Эуженио. Почему "Астане" не хватает эффективности в атаке
14 июля, 12:48
КПЛ
©ФК "Актобе" Новый глава "Актобе" решил заняться трансферами в клубе
13 июля, 19:46
КПЛ
©UA Football "Ордабасы" объявил о подписании участника Евро-2020
12 июля, 15:15
КПЛ
©ФК "Каспий" Аутсайдер КПЛ подписал нападающего и вернул воспитанника
12 июля, 12:04
КПЛ
©vecernji.ba Стало известно, сколько "Астана" потратила на трансферы двух новичков
12 июля, 10:31
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" рассталась с легионером
12 июля, 08:35
КПЛ
© "Тобол" подписал действующего чемпиона из Европы
12 июля, 07:25
КПЛ
©ФК "Кайрат" Определен формат КПЛ-2024. Подробности
12 июля, 07:10
КПЛ
©КФФ "Астана" дозаявила двух новичков на Лигу чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus