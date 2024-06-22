"Слезы, и переживания". Раскрыт драматичный момент из жизни экс-тренера "Кайрата"

Известный футбольный агент Николай Шпилевский рассказал, как его сын, экс-главный тренер "Кайрата" и наставник кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский, решил завершить карьеру футболиста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на РБ Спорт.

- Вы же хотели, чтобы Алексей стал большим футболистом…

- Однозначно! Я его видел. И решение о завершении карьеры далось очень сложно, в первую очередь, для него. Были и слезы, и переживания. Но для меня здоровье моего ребенка важнее всего, поэтому решение было принято. Алексей все достойно перенес и буквально через неделю стал тренером "Штутгарта" в возрасте до 13 лет. Реально было видно, что он может стать тренером и делает все правильно.

- Первым клубом Алексея стало "Динамо" из Бреста.

- До этого у него был бэкграунд в "Штутгарте" и 5 лет в "Ред Булле" в Лейпциге, где он занимался с возрастами от 14 до 17 лет. У меня хорошие отношения с хозяином "Динамо" Александром Зайцевым, и мы вместе приняли решение опробовать этот проект. Леша не раздумывал, собрал чемодан и на следующий день принял команду. Огромный и важный опыт, на следующий день после Леши в клуб приехал Диего Марадона, который стал почетным президентом "Динамо". Конечно, сын с ним общался, но это больше был все же маркетинговый ход, - приводит слова Николая Шпилевского "РБ Спорт".

Напомним, Шпилевский возглавил "Кайрат" в 2018 году и руководил командой до 2021 года. В 2020-м белорусский специалист привел алматинский клуб к чемпионству в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).