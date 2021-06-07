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"Сказалась победа в чемпионате Казахстана". Белорусский журналист объяснил переход Шпилевского в клуб второй Бундеслиги

На родине за специалистом особо не следят.

"Сказалась победа в чемпионате Казахстана". Белорусский журналист объяснил переход Шпилевского в клуб второй Бундеслиги
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Уход экс-главного тренера "Кайрата" Алексея Шпилевского в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге" во многом состоялся благодаря чемпионскому титулу в КПЛ, считает журналист белорусского спортивного портала by.tribuna.com Андрей Масловский. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, по какой причине 33-летний специалист не продолжил работать в Казахстане и почему на него не обратили внимание в Беларуси.

- Поменялось ли к Шпилевскому отношение после того, как он выиграл титул в "Кайрате"? Следят ли вообще в Беларуси за его карьерой?

- У нас болельщики особо не следили за ним. Возможно, потому что он не так много работал в Беларуси и даже фактически не жил здесь. Поэтому Шпилевского не всегда воспринимали как белорусского тренера. 

Безусловно, после победы в чемпионате Казахстана за него порадовались, кто-то даже уколол брестское "Динамо", откуда он ушел ранее. Но, повторюсь, серьезно как белорусского специалиста его представляли мало.

- Переезд в Германию - это реально плоды работы или влияние отца-агента?

- Он прожил много в Германии и работал в "Штутгарте" и "Лейпциге". Наверняка, во многом переходу в немецкий клуб из "Кайрата" поспособствовал его отец. Ну и победа в чемпионате Казахстана также сказалась. Просто то, что он переехал в Германию, а не в другой клуб Казахстана или в чемпионат России, это благодаря его немецкому прошлому. 

- Был и есть ли интерес к Шпилевскому в Беларуси со стороны клубов?

- Насколько я знаю, никто его не рассматривал. Ни зимой, ни сейчас. Шпилевскому, скорее всего, тоже это не особо интересно - он обжегся в брестском "Динамо", а ему нужны люди, которые слушали бы про его методику и систему. Плюс ко всему, Шпилевский мог не сработаться с руководителями клубов старой формации, которые не очень понимают и любят молодых людей со своим видением как он, умеющих открыто высказываться и спорить.

К тому же Шпилевский мог убрать из команды футболиста, который его не устраивал по каким-то ментальным характеристикам и человеческим качествам. Даже если это был лидер команды как Милевский в "Динамо". У нас лидерам привыкли прощать почти все и терпеть их выходки. А этот человек больше заточен на результат, и если он понимает, что игрок ничего не будет давать на поле или с точки зрения микроклимата в раздевалке, то ему не будет места в обойме.

Напомним, Шпилевский возглавил "Кайрат" в конца 2018 года. При нем "желто-черные" становились серебряными призерами чемпионата Казахстана, а в сезоне-2020 выиграли первое за 16 лет "золото".

После ухода 33-летнего специалиста исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Кирилл Кекер, который ранее возглавлял "Кайрат-Жастар", выступающий в первой лиге.

Сейчас "Кайрат" занимает третье место в высшем дивизионе и на десять очков отстает от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Шпилевский Алексей Беларусь Германия РБ Лейпциг Милевский Артем

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