Скандал в матче "Астаны": два пенальти, обвинения в адрес Бабаяна и флешбеки "Атырау"

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Казахстана "Астана" после нескольких спорных решений судьи обыграла "Атырау" и вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях матча и призывает выступить директора департамента судейства и инспектирования КФФ.

"Астана" продолжает идти в чемпионском графике и матч с "Атырау" в проекции борьбы за титул имел важнейшее значение. Столичный клуб последний раз проигрывал в КПЛ в июне, с тех пор в десяти матчах они одержали девять побед и один раз сыграли вничью.

"Атырау" по сути был лишен турнирной мотивации перед этой игрой, тем более за три дня до этого они сыграли столь же непростой матч с "Елимаем", где одержали минимальную победу.

Тем не менее, "Астана" играла вничью с "Атырау" до 85-й минуты - 1:1. Именно после этого игра "взорвалась" и вместила в себя три забитых мяча, 12 компенсированных минут и бурю эмоций с обеих сторон.

Грипши реализовал пенальти (к назначению которого тоже есть вопросы) и казалось все катится к победе "Астаны", но на 97-й минуте Олжас Керимжанов неожиданно сравнял счет. Арбитр Рустам Омаров при этом компенсировал к основному времени шесть минут. Однако, после гола Керимжанова игра продолжилась и на 99-й минуте случился эпизод в штрафной "Атырау", где мяч попадает в руку защитника гостей. После просмотра VAR Омаров назначил второй пенальти в пользу "Астаны", который реализовал Калаица. В итоге, 3:2 победа "Астаны", это позволило столичному клубу выйти на первое место в чемпионате Казахстана.

Эта игра, а вернее решение судьи вызвали интерес даже за пределами Казахстана. Автор телеграм-канала "Але, рэф", бывший российский судья Илья Обломов прокомментировал этот эпизод следующим образом:

"Судья Рустам Омаров добавляет ко второму тайму 6 минут. На 99-й момент с рукой в штрафной площади. ВАР Сергей Гороховодацкий вмешивается в игру. Омаров у монитора принимает решение о пенальти. Гол. Счет становится 3:2. И за два тура до конца чемпионата забившая гол "Астана" отрывается от преследователей на два очка. Сюжет? Теперь по моменту: на мой взгляд, мяч в руку попадает, но она не увеличивает тело неестественным образом. Максимально близко к телу, практически прижата. Чуть согнута в локте, но для прыжка это нормально. Также нет движения руки к мячу. Движение руки есть уже после попадания мяча. Но это также не повод для пенальти. На наш взгляд, пенальти назначен ошибочно. Также ошибочно вмешательство ВАР в эпизод. У видеоарбитра нет оснований для подобного вмешательства".

Реакция главных тренеров после игры оказалась диаметрально противоположной, но на удивлению, возмущен судейством был Григорий Бабаян, а не Виталий Жуковский. Вот что сказал наставник "Астаны":

"Конечно, для нас в данной ситуации главное - победа. Но то, что сегодня творил судья Руслан Омаров, ни в какие ворота не лезет. Иначе как беспределом назвать тяжело. В конце уже ему деваться некуда было, там в одном эпизоде мяч дважды попал в руку сначала одному футболисту "Атырау", затем другому. Там у него не было выхода. Но это было убийство. Я в раздевалке сказал ребятам, да и они сами прочувствовали, что такое команда и как нужно играть до конца".

Виталий Жуковский традиционно был предельно хладнокровен и фактически не говорил о судействе, однако отсылку к финалу Кубка Казахстана, где опять же были скандальные решения судьи он все-таки сделал:

"Классная игра. Веселый футбол от одной и другой команды. По игре и моментам мы не уступили сильной команде. У нас был тяжелый матч три дня назад. Ребята проявили характер. Тяжело переживать такие эмоции. Финал Кубка, здесь - такие моменты у нас были. Но я благодарен, что у меня такие классные футболисты".

Может быть, Жуковский говорил и не о судействе, а драматичных концовках в которых его команда проигрывает, но его футболисты при этом вновь были откровенны. Но на сей раз это касалось не совсем судейства. Вингер "Атырау" Жоэль Каямба заявил, что после игры ему нанес удар главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян:

"Не могу поверить, что главный тренер такого клуба как "Астана" ударил игрока соперника без всякой причины. Такие действия убивают имидж такой прекрасной (или красивой) страны. Когда ты на таком уровне ты должен иметь характер и контролировать свои эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше того что было. Но не волнуйтесь, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит".

Любопытно, есть ли этот эпизод в протоколе Омарова, но на сайте QFL указаны лишь три желтые карточки показанные в конце матча игрокам "Атырау" - Стасевичу, Барбосе и Джуматову.

О судействе представители "Атырау" на этот раз не высказывались. Видимо, в западно-казахстанском клубе не хотят снова извиняться, как это после финала Кубка, как это делал Николай Сигневич.

При этом, Бабаян уже публично ответил на обвинения Каямбы. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал свою версию ситуации:

"После финального свистка я направился к главному тренеру "Атырау" Виталию Жуковскому, чтобы пожать руку и поблагодарить за игру, но футболист "Атырау" Жоель Каямба начал агрессировать и выкрикивать оскорбления в адрес клуба, тренерского штаба и команды. Более опытные и адекватные футболисты Сигневич, Стасевич и другие подошли пожали руки, как это всегда делается, а этот начал провоцировать. В целом, по его вчерашнему неадекватному поведению я не сомневался, что сегодня он что-то подобное напишет, вчера он показал свою гнилую сущность. Те, кто был там, тот же главный тренер "Атырау" Виталий Михайлович Жуковский подтвердят мои слова. На видео, которое сейчас распространяется, видно, что я не бил Каямбу, да и не собирался этого делать, я единственное, что сделал, это одернул его шапку и попросил замолчать. Если бы он не чувствовал свою вину и не понимал бы, что это была провокация, он бы не пришел после стычки ко мне, чтобы пожать руку".

Но возвращаясь к основной теме, судейско-экспертная комиссия КФФ уже прокомментировала все спорные эпизоды в матче "Астана" - "Атырау". Ни в одном из спорных эпизодов комиссия не увидела ошибочных решений со стороны арбитра и VAR. А по поводу второго пенальти в ворота "Атырау" прозвучала совершенно другая трактовка по сравнению с той, что была описана выше Обломовым:

"После верховой передачи в штрафную площадь команды "Атырау", защитник команды "Атырау" №4 прерывает передачу мяча, играя в него рукой. Правая рука защитника команды "Атырау" №4 обставлена в сторону, расширяет объем тела, находится в неестественном положении, движение руки идет навстречу к мячу. Судья в виду плохой позиции продолжает игру. После просмотра VAR на поле судья матча правильно назначает одиннадцатиметровый удар в ворота команды "Атырау" за игру рукой".

В общем, никаких последствий ожидать вновь не стоит. Чемпионат Казахстана поглощен судейскими скандалами и даже внутри команд уже не хотят говорить об этом и более масштабно поднимать эту тему. При этом, вопросов к Хуану Фернандесу Марину - директору департамента судейства и инспектирования КФФ огромное количество. Однако, комментариев с его стороны нет.

Но одно мы можем зафиксировать точно, судьба титулов в Казахстане в этом году решается не только на поле, но и в комнатах VAR, где принимались ключевые решения по матчу "Астана" - "Атырау" и по игре финала Кубка Казахстана "Актобе" - "Атырау".