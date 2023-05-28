"Ситуация очень тяжелая". В клубе чемпионата Казахстана заявили о финансовых проблемах

Главный тренер "Окжетпеса" Сергей Попков прокомментировал исход матча 11-го тура КПЛ против "Тобола" и сделал заявление о финансовых проблемах в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кокшетаусцы, ведя в счете в итоге уступили "Тоболу" со счетом 1:2. "Окжетпес" принимал костанайцев в столице на стадионе "Астана Арена".
- Начали активно, бурно, очень даже неплохо - забили хороший гол... К сожалению, сказался пенальти. Пенальти все эти ВАРовские ставятся после долгих просмотров, но не в нашу пользу. Все-таки это тоже сказывается на психологическом настрое, и таким образом это повлияло. Но соперник играл активно, создавал моменты, поэтому и забил победный гол. У нас не хватило сил, плюс добавились вынужденные замены: из пяти замен три замены были по травме, вынужденные. Поэтому сил не хватает, чтобы добавить, отыграться. Хотя все старались, бились до конца. Что есть, то есть.
- Команда бьется в каждом матче, старается... Но есть информация, что сотрудники клуба уже три месяца не получают зарплату. Это как-то влияет на атмосферу и соответствует ли действительности?
- К сожалению, это очень сильно влияет. Это соответствует действительности. Единственное, что три месяца - это в этом году. С прошлого года гораздо больше. Поэтому ситуация действительно очень тяжелая. Она чрезвычайно влияет на настроение, на работу, на настрой. Это есть, это дополнительные сложности. Как и то, что мы все матчи проводим на выезде. Очень хочется наконец приехать в свои стены, поддержка болельщиков... Но пока у нас вот так вот получается.
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