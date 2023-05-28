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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ситуация очень тяжелая". В клубе чемпионата Казахстана заявили о финансовых проблемах

"Ситуация очень тяжелая". В клубе чемпионата Казахстана заявили о финансовых проблемах
©ФК "Окжетпес"

Главный тренер "Окжетпеса" Сергей Попков прокомментировал исход матча 11-го тура КПЛ против "Тобола" и сделал заявление о финансовых проблемах в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кокшетаусцы, ведя в счете в итоге уступили "Тоболу" со счетом 1:2. "Окжетпес" принимал костанайцев в столице на стадионе "Астана Арена".

- Начали активно, бурно, очень даже неплохо - забили хороший гол... К сожалению, сказался пенальти. Пенальти все эти ВАРовские ставятся после долгих просмотров, но не в нашу пользу. Все-таки это тоже сказывается на психологическом настрое, и таким образом это повлияло. Но соперник играл активно, создавал моменты, поэтому и забил победный гол. У нас не хватило сил, плюс добавились вынужденные замены: из пяти замен три замены были по травме, вынужденные. Поэтому сил не хватает, чтобы добавить, отыграться. Хотя все старались, бились до конца. Что есть, то есть.

- Команда бьется в каждом матче, старается... Но есть информация, что сотрудники клуба уже три месяца не получают зарплату. Это как-то влияет на атмосферу и соответствует ли действительности?

- К сожалению, это очень сильно влияет. Это соответствует действительности. Единственное, что три месяца - это в этом году. С прошлого года гораздо больше. Поэтому ситуация действительно очень тяжелая. Она чрезвычайно влияет на настроение, на работу, на настрой. Это есть, это дополнительные сложности. Как и то, что мы все матчи проводим на выезде. Очень хочется наконец приехать в свои стены, поддержка болельщиков... Но пока у нас вот так вот получается.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Окжетпес ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ

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